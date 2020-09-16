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Холод и ветер. В связи с концом лета объявлен оранжевый уровень

16.09.2020 12:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наконец-то нашлось достойное применение паническим настроениям, которые мы копили для особого случая. Белгидромет одобряет: да, можно паниковать, но без фанатизма. Судя по синоптическим картам, настают последние дни. Уже завтра похолодает до неприличных значений и поднимется сильный ветер. Но есть и просвет в этом всем!

Пока мы ни о чем не подозреваем и греемся под крылышком антициклона Лайки, к нам подкрадываются некто Манфред и Тимона (антициклон и циклон соответственно, оба холодные). Уже к ночи Лайки сбежит в Россию, и к власти придет мокрая, холодная и ветреная Тимона. Она движется с севера, несет дожди (возможно — грозы) и ветер до 20 метров в секунду. Температуры с севера на юг распределятся от 14 до 20 градусов. И только Гомельская область будет упорно отказываться в это верить — здесь завтра в первой половине дня до 26. Поверит после обеда, когда до нее дотянется Тимона.

В пятницу дневной разброс от 8 до 17 градусов и по-прежнему сильный ветер.

Очередь сухого антициклона по имени Манфред наступит в субботу. Он такой же холодный и бесчувственный, как Тимона, только без дождей. Ночами в низинах уже возможны заморозки до –2. Но днем солнце будет пытаться кое-как прогреть сухой воздух и даже может добиться некоторых успехов. Температура от 13 до 16, а на Брестчине, если повезет, — 21.

Такой режим, по всей видимости, продлится до вторника. Дальше, не исключено, Манфреда удастся немного нагреть. Главное, пережить четверг и пятницу. Избегайте объектов с высокой парусностью.

 
 
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Наконец-то нашлось достойное применение паническим настроениям, которые мы копили для особого случая. Белгидромет одобряет: да, можно паниковать, но без фанатизма....
 
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