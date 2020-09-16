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На белорусском предприятии погиб строитель. Он работал без трудоустройства и не прошел инструктаж

16.09.2020 12:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Смертельный случай произошел 13 сентября на одном из предприятий Бобруйска. Как сообщает Следственный комитет, 40-летний мужчина выполнял строительные работы и упал в световое окно потолочного перекрытия с высоты 4,8 метра на железобетонный пол. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По данным следствия, мужчина работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 303 («Нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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Смертельный случай произошел 13 сентября на одном из предприятий Бобруйска. Как сообщает Следственный комитет, 40-летний мужчина выполнял строительные работы и...
 
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