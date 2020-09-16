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«В ИВС не пускают». Как работает адвокат, который узнает о деле клиента только в суде

16.09.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Адвокат Сергей Зикрацкий уже давно занимается защитой журналистов – после выборов суды по делам репортеров изменились. Чтобы вы знали, как судят наших коллег (и не только), Сергей ведет в своем Facebook колонку «Записки адвоката». Цитируем одну из них

«Дано: Журналисты задержаны в воскресенье вечером в баре. Вменяется участие в несанкционированном мероприятии (административная ответственность, ст. 23.34 КоАП РБ).

Надо: Доказать невиновность журналистов и добиться прекращения производства по делу.

Решение: С такими условиями задачи приступать к защите чрезвычайно сложно. В условии задачи слишком много неизвестных. Мы по сути не знаем почти ничего. Место задержания совсем не означает, что вменять журналистам будут массовое мероприятие именно в этом месте. Тем более, что мы точно знаем, что в то время Умассовые мероприятия в этом месте уже давно закончилось.

Справедливости ради признаюсь, что в этот раз я не даже предпринял попытку посетить журналиста в ИВС. Но в других случаях мы пробовали добиться встречи с клиентом и знаем, что это пустая потеря времени. В ИВС адвокатов пускают только тогда, когда этого хочет следователь или сотрудник милиции.

Поэтому единственная надежда узнать фабулу дела – суд. В понедельник утром подаем уведомление в суд о принятии защиты. Когда дело будет рассматриваться в суде не известно. Ранее мы знали точно, что дела по задержанным будут рассмотрены на следующий рабочий день. Летом 2020 года ситуация изменилась. Дел слишком много, а срок задержания 72 часа. Поэтому задержанных в воскресенье журналистов могут судить и в понедельник, и во вторник, и в среду. Остается ждать.

Утро вторника. В 10.10. звонок из суда. Ура! Дело в суде, рассмотрение назначено на 12.00. Проблема в том, что в 10.00 мне поступил звонок из другого суда о рассмотрении дела по другому журналисту в 10.30. К счастью процесс в 10.30 удалось рассмотреть за 1 час, поэтому в 11.45 уже в суде.

Сейчас начинается самое интересное. В 12.00 получаю дело, секретарь предупреждает, что рассмотрение начнется в 12.20. Сложность работы адвоката по административным дела в текущей ситуации в том, что фабулу дела мы узнаем только практически непосредственно перед рассмотрением дела. Как правило в этом момент и начинается реальная подготовка позиции защиты.

Сразу скажу, успешные дела по защите журналистов – это в большинстве своем не заслуга адвокатов. Журналисты – крутые ребята с ярко-выраженным чувством солидарности. Я сообщил журналистам о времени и месте вмененного журналисту деяния, и закипела работа.

Теперь моя задача «принимать снаряды» и надеяться, что в суде возникнут технические накладки. Они очень важны, время в такой ситуации играет на нас.
В течение первых минут появляются скриншоты и фотографии задержания (они в итоге даже не попадут в дело). Потом диалоги с журналистами: «Нашли свидетеля, но он в Зеленом Луге, уже едет в суд, нам надо 30 минут» – «Ок, пусть едет».

К слову, если вы краем глаза видите, как адвокат в процессе общается с кем-то в мессенджере на своем ноутбуке, можете быть уверенным – это по делу. В течение процесса я успеваю принять фото карт-чека из бара с фамилией задержанного и временем платежа, получить несколько видео, обсудить откуда снято видео с внешней камеры наблюдения, получить фото здания, где будет видна та самая камера наблюдения и вход в бар, решить, кого из 3 свидетелей опросить сначала, а кого не опрашивать вовсе.

Именно поэтому флешку с видео и фото мы зачастую прикладываем на самой последней стадии процесса. В сегодняшнем случае после просмотра фото и видео суд объявил перерыв. Наших свидетелей мы опрашивать уже не стали. Суд отправил дело на доработку.

Победа? К сожалению, нет. Это выигранное сражение. Но журналисты все еще за решеткой. Срок административного задержания не истек. Завтра будет новое сражение. И вводные в виде исправленного протокола мы снова узнаем перед самим процессом. Но с такой командной журналистов мы сделаем все, чтобы освободить ребят». 

 
 
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Адвокат Сергей Зикрацкий уже давно занимается защитой журналистов – после выборов суды по делам репортеров изменились. Чтобы вы знали, как судят наших коллег (и не...
 
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