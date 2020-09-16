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Разорвавшая сделку с властями американская фирма ответила, смогут ли в Беларуси и дальше глушить интернет
Источник материала: KYKY>
Американская компания Sandvine, помогавшая глушить интернет на протестах в Беларуси,
Вчера KYKY
«Это нарушение прав человека, и оно привело к автоматическому прекращению действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем», — гласило заявление организации. Оставался вопрос, смогут ли в Беларуси с помощью аппаратуры Sandvine и дальше блокировать доступ к интернету по всей стране, как это происходило в течение трех дней после 9 августа.
Сегодня Sandvine объяснила, что прекратит предоставлять обновления и техподдержку для своих программ, которые использует подконтрольный государству Национальный центр обмена трафиком. Но вместе с тем оборудование продолжит работать, а у беларуских властей на какое-то время останется возможность фильтровать интернет-трафик в Беларуси. Хотя недолго, заверила Sandvine.
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Разорвавшая сделку с властями американская фирма ответила, смогут ли в Беларуси и дальше глушить интернет
Американская компания Sandvine, помогавшая глушить интернет на протестах в Беларуси, пояснила, что означает ее расторжение договора с беларуской властью. Вчера KYKY...
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