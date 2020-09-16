Эксперт: света в конце тоннеля не видно, а для отдельных предприятий он совсем потух

Ухудшение финансового положения организаций ведет к дефолту экономики страны. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

Как сообщалось, количество убыточных организаций в январе-июле 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 1.008 до 1.285 (на 27,5%), их удельный вес — с 14,9 до 19%. Чистая прибыль организаций на 1 августа 2020 года составила 3 млрд 16,1 млн рублей, что на 63,9% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Прибыль до налогообложения составила 4 млрд 420 млн (на 56,2% меньше).

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 августа текущего года составила 90 млрд 60,3 млн рублей. Это на 15% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,5% больше по сравнению с показателем на 1 июля, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

«Света в конце тоннеля не видно, а для отдельных предприятий он совсем потух. Четверть предприятий — устойчивые банкроты, и им ничего не поможет, кроме продажи, попыток трансформации этих активов в другие коммерческие проекты, — отметил Романчук. — Совершенно очевиден кризис управления активами. Те финансовые показатели, которые мы видим, — это ситуация, которая толкает белорусскую экономику к дефолту, и никакие кредиты никаких внешних организаций не спасут. Это сосуд, в который сколько не вливай сегодня, все равно выливаться будет больше».

По его словам, также «усугубляется и макроэкономическая разбалансированность — дефицит бюджета растет, экспорт падает, источников валютных поступлений нет, население не доверяет банкам и забирает деньги, кредитование находится в зоне запредельных ставок». «Усугубляется политический кризис и экономике власти, к сожалению, внимания не уделяют», — сказал эксперт.

Он также отметил, что рост задолженности ухудшает положение не только предприятий, но и банковской системы. «Все сильно закредитованы, и львиная доля приходится на госсектор. Предприятия опять стоят с протянутой рукой к правительству — дайте еще денег, дайте реструктуризацию долгов. Госбанки говорят то же самое в отношении правительства и Нацбанка. Ситуация патовая, потому что как только Национальный банк, который ранее очень благоразумно себя повел и ужесточил денежно-кредитную политику, начнет потакать такого рода требованиям, тогда курс доллара 3-3,5 рубля и инфляция более 10% неизбежны», — подчеркнул экономист.

По его словам, либо власти пойдут в очередной раз на увеличение инфляционного и девальвационного налога, либо в конце концов начнут структурные реформы, связанные с банкротством и санацией неэффективного госсектора. «Третьего не дано», — заключил Романчук.