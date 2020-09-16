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Минский бюджет потратил на закрашивание протестных надписей и уборку 750 тыс. рублей
Источник материала: Myfin
Он уточнил, что если в первые дни после выборов демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, кашпо, то теперь в основном дополнительные затраты требуются на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объема отходов.
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