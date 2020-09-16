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В Лидском районе Ford вылетел в кювет и врезался в дерево

16.09.2020 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Лидском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 15 сентября, в 15.10. По информации инспекторов, 50-летняя водитель Ford ехала по трассе граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень. Вблизи агрогородка Едки она не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.


В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
 
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В результате ДТП женщина-водитель получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
 
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