В Лидском районе Ford вылетел в кювет и врезался в дерево

Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Лидском районе, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 15 сентября, в 15.10. По информации инспекторов, 50-летняя водитель Ford ехала по трассе граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень. Вблизи агрогородка Едки она не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.





В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.