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«Имелись проблемы в работе оборудования». «На «Гродно Азоте» рассказали, почему не работали два цеха

16.09.2020 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предприятии «Гродно Азот» устранили неполадки в цехах «Аммиак-3» и «Карбамид-4». Сейчас все подразделения предприятия работают «в установленном порядке в соответствии с технологическим процессом». Соответствующий комментарий опубликован на сайте газеты «Гродненский химик».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вечером во вторник, 15 сентября, появилась информация о проблемах в работе двух цехов на предприятии «Гродно Азот» — «Аммиак-3» и «Карбамид-4». Над одним из цехов местные жители заметили факел. Как пояснило руководство предприятия, это было связано с техническими сбоями.

— Во вторник, 15 сентября, около 17.30 в ОАО «Гродно Азот» в цехе «Аммиак-3» из-за отказа одного из датчиков контроля уровня в сепараторе произошла остановка узла синтеза этого цеха. При этом сброс технологического газа автоматически производится на факел для огневого обезвреживания, — приводится объяснение в комментарии предприятия. — Специалисты цеха устранили причину отказа датчика, и персонал цеха приступил к выполнению пусковых операций. В процессе пуска сжигание технологического газа на факеле продолжается до полного возврата газа в технологическую систему с выходом цеха на нормальный технологический режим.

Выпуск продукции в других цехах в это время не прекращался, поскольку аммиак поставляли из хранилищ. Предприятие функционировало в штатном режиме.

Что касается цеха «Карбамид-4», там, по словам представителей предприятия, «имелись проблемы в работе оборудования отделения синтеза, которые были решены в кратчайшие сроки». Сейчас нагрузка восстановлена.

На предприятии подчеркивают, что на данный момент все подразделения «Гродно Азота» работают в установленном порядке в соответствии с технологическим процессом.

 
Теги: Гродно
 
 
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