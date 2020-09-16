Как сильный стресс меняет женское здоровье

Источник материала: Tut.by

Может ли психоэмоциональное потрясение привести к ранней менопаузе, бесплодию, потере полового влечения? И что делать, чтобы этого избежать? Портал «Здоровые люди» (24health.by) обсудил тему с ассистентом кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Светланой Жуковской.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

— В августе многие девушки и женщины прошли через задержания или провели несколько дней в сильной тревоге, пытаясь найти своих задержанных сыновей, мужей, отцов. Может ли этот стресс вызвать гинекологические проблемы?

— Безусловно. В основе женского здоровья лежит определенный ритм выработки гормонов, который обеспечивает нормальный менструальный цикл и способность к зачатию (фертильность), предотвращает развитие некоторых гинекологических заболеваний.

Регуляция менструального цикла — многоступенчатый «каскад», который начинается в коре головного мозга и структурах лимбической системы (гиппокамп, миндалевидное тело). Основную роль в этом процессе играют нейропептиды (дофамин, норадреналин, серотонин, кисс-пептин) и гормон мелатонин. Стрессовые ситуации напрямую влияют на процессы синтеза и потребления этих веществ, в результате чего нарушается самое важное звено регуляции менструального цикла.

Именно лимбическая система отвечает за наши эмоции — в первую очередь, за реакции страха и гнева, с которыми приходится сталкиваться в ситуациях угрозы здоровью и жизни.

Аменорея, маточное кровотечение, кандидоз

— Какие именно гинекологические проблемы могут быть вызваны переживанием острого стресса и через какой период это проявится?

— Первым тревожным звонком обычно становятся нарушения менструального цикла, которые могут наблюдаться сразу же после перенесенного стресса

удлинение цикла : задержка менструации на 10 и более дней;

: задержка менструации на 10 и более дней; укорочение цикла : начало менструации на 10 и более дней раньше, чем обычно (нормальная длительность менструального цикла — 24−38 дней; межцикловые различия длительности цикла в норме могут быть до 10 дней);

: начало менструации на 10 и более дней раньше, чем обычно (нормальная длительность менструального цикла — 24−38 дней; межцикловые различия длительности цикла в норме могут быть до 10 дней); полное прекращение менструаций: функциональная гипоталамическая аменорея (раньше эту проблему называли «аменорея военного времени»);

(раньше эту проблему называли «аменорея военного времени»); обильное маточное кровотечение (не только во время месячных): нарушение гормональной регуляции менструального цикла может приводить к ановуляции (когда яйцеклетка не «выходит» из фолликула в яичнике), эндометрий (внутренняя слизистая оболочка матки) в такой ситуации избыточно разрастается, что и приводит к обильному кровотечению. Это серьезная проблема, которую ни в коем случае нельзя игнорировать: иногда кровотечения могут быть настолько массивными, что требуется хирургическое вмешательство и переливание крови.

Вторая частая патология — нарушение биоценоза влагалища. Кандидозный кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища, которое вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибами рода Candida.

Научные статьи в журнале Американского общества микробиологии Clinical and Vaccine Immunology подтверждают, что психологический стресс, особенно хронический, подавляет иммунную защиту организма и способствует избыточному размножению грибов Candida.

Острый стресс, особенно с нарушением сна и изменением режима питания, может спровоцировать проявления кандидоза.

Миома, менопауза, снижение либидо

— Может ли сильный стресс способствовать более быстрому росту уже существующей миомы?

— Миома матки — это доброкачественная опухоль, состоящая из гладкомышечной ткани, которая нередко становится причиной удаления органа. Китайскими учеными в 2017 году были опубликованы результаты экспериментального исследования, которые доказали, что стресс действительно может ускорить рост клеток миомы матки и привести к быстрому увеличению размеров опухоли. По данным журнала Stress Health (2019 год), хронический психологический стресс повышает риск развития миомы матки на 24%.

— Возможно ли снижение полового влечения?

— Конечно. И именно снижение либидо часто становится одним из первых звоночков негативного влияния стресса на психическое и физическое здоровье.

Стресс может нарушать многие аспекты сексуальной жизни: половое влечение, способность к возбуждению, получение оргазма.

Любые интенсивные переживания (страх, сильная тревога, гнев) становятся доминантными. Когда мы не чувствуем себя в безопасности, инстинкт размножения отходит на второй план, ведь абсолютно нормальная поведенческая адаптация к стрессу — активация защиты: надо искать безопасное место либо бороться.

Вызванные стрессом проблемы: ночные кошмары, навязчивые травмирующие воспоминания, бессонница — усугубляют ситуацию, приводя к эмоциональному истощению.

Нарушения менструального цикла напрямую влияют на либидо и способность к получению оргазма, так как эти процессы во многом контролируются половыми гормонами.

— Может ли психоэмоциональное потрясение привести к ранней менопаузе? И обратимо ли это?

— К сожалению, такая ситуация возможна. В International Journal of Clinical and Experimental Medicine было опубликовано крупное экспериментальное исследование, доказывающее, что вызванные стрессом изменения нейроэндокринных и иммунных реакций ведут к нарушению сложных механизмов регуляции оси «гипоталамус-гипофиз-яичники», что приводит к преждевременной недостаточности яичников — менопаузе.

Важно помнить: менструации могут прекращаться после стрессовых переживаний в результате функциональной гипоталамической аменореи: в этом случае чаще всего с овариальным резервом все в порядке, а менструальную и репродуктивную функцию можно восстановить, если своевременно обратиться к гинекологу. Чем дольше не решать проблему, тем меньше шансов восстановить репродуктивное здоровье.

— Как влияет стресс на способность забеременеть?

— Если в результате стресса нарушается менструальный цикл, беременность не сможет наступить. К счастью, такие проблемы обычно поддаются лечению. Важно знать, что бесплодие может быть тесно связано с психологическим состоянием женщины, особенно если она стала жертвой или свидетелем насилия. Такие случаи требуют особого внимания и работы с психологом либо психотерапевтом.

Вторичные нарушения (рост миомы матки, гиперплазия эндометрия) и снижение либидо тоже оказывают выраженное негативное влияние на фертильность. По научным данным, перенесенный во время беременности стресс повышает риск самопроизвольного аборта (выкидыша) на 42%, риск преждевременных родов — в 2 раза.

Памятка: как уменьшить негативные последствия острого стресса

Если есть нарушение сна или аппетита, навязчивые тревожные мысли, ночные кошмары, повышенный уровень тревожности, апатия, неспособность сосредоточиться на ежедневных задачах и работе, ухудшение общего самочувствия — нужно обратиться за помощью к психологу, психотерапевту.

Придерживаться определенной «рутины» — распорядка дня: спать по графику (не менее 8 часов), соблюдать режим питания, не пропуская приемы пищи, гулять на свежем воздухе, заниматься йогой, пилатесом, плаванием.

Не оставаться в одиночестве со своими переживаниями.

Попытаться структурировать информацию: ограничить прочтение травмирующих новостей.

Избегать бесконтрольного приема лекарственных средств: любые препараты (даже безрецептурные) обладают определенным перечнем побочных эффектов. Если есть необходимость в успокоительных либо снотворных, лучше обратиться к психотерапевту.

Если чувствуете, что из-за изменения питания в результате стресса можете столкнуться с дефицитом витаминов и минералов, можно принять витаминные комплексы.

Препараты магния стоит принимать только при установленном дефиците магния.