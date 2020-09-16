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Как сильный стресс меняет женское здоровье
Источник материала: Tut.by
Может ли психоэмоциональное потрясение привести к ранней менопаузе, бесплодию, потере полового влечения? И что делать, чтобы этого избежать? Портал
— В августе многие девушки и женщины прошли через задержания или провели несколько дней в сильной тревоге, пытаясь найти своих задержанных сыновей, мужей, отцов. Может ли этот стресс вызвать гинекологические проблемы?
— Безусловно. В основе женского здоровья лежит определенный ритм выработки гормонов, который обеспечивает нормальный менструальный цикл и способность к зачатию (фертильность), предотвращает развитие некоторых гинекологических заболеваний.
Регуляция менструального цикла — многоступенчатый «каскад», который начинается в коре головного мозга и структурах лимбической системы (гиппокамп, миндалевидное тело). Основную роль в этом процессе играют нейропептиды (дофамин, норадреналин, серотонин, кисс-пептин) и гормон мелатонин. Стрессовые ситуации напрямую влияют на процессы синтеза и потребления этих веществ, в результате чего нарушается самое важное звено регуляции менструального цикла.
Именно лимбическая система отвечает за наши эмоции — в первую очередь, за реакции страха и гнева, с которыми приходится сталкиваться в ситуациях угрозы здоровью и жизни.
Аменорея, маточное кровотечение, кандидоз
— Какие именно гинекологические проблемы могут быть вызваны переживанием острого стресса и через какой период это проявится?
— Первым тревожным звонком обычно становятся нарушения менструального цикла, которые могут наблюдаться сразу же после перенесенного стресса
Вторая частая патология — нарушение биоценоза влагалища. Кандидозный кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища, которое вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибами рода Candida.
Научные статьи в журнале Американского общества микробиологии Clinical and Vaccine Immunology подтверждают, что психологический стресс, особенно хронический, подавляет иммунную защиту организма и способствует избыточному размножению грибов Candida.
Острый стресс, особенно с нарушением сна и изменением режима питания, может спровоцировать проявления кандидоза.
Миома, менопауза, снижение либидо
— Может ли сильный стресс способствовать более быстрому росту уже существующей миомы?
— Миома матки — это доброкачественная опухоль, состоящая из гладкомышечной ткани, которая нередко становится причиной удаления органа. Китайскими учеными в 2017 году были опубликованы результаты экспериментального исследования, которые доказали, что стресс действительно может ускорить рост клеток миомы матки и привести к быстрому увеличению размеров опухоли. По данным журнала Stress Health (2019 год), хронический психологический стресс повышает риск развития миомы матки на 24%.
— Возможно ли снижение полового влечения?
— Конечно. И именно снижение либидо часто становится одним из первых звоночков негативного влияния стресса на психическое и физическое здоровье.
Стресс может нарушать многие аспекты сексуальной жизни: половое влечение, способность к возбуждению, получение оргазма.
Любые интенсивные переживания (страх, сильная тревога, гнев) становятся доминантными. Когда мы не чувствуем себя в безопасности, инстинкт размножения отходит на второй план, ведь абсолютно нормальная поведенческая адаптация к стрессу — активация защиты: надо искать безопасное место либо бороться.
Вызванные стрессом проблемы: ночные кошмары, навязчивые травмирующие воспоминания, бессонница — усугубляют ситуацию, приводя к эмоциональному истощению.
Нарушения менструального цикла напрямую влияют на либидо и способность к получению оргазма, так как эти процессы во многом контролируются половыми гормонами.
— Может ли психоэмоциональное потрясение привести к ранней менопаузе? И обратимо ли это?
— К сожалению, такая ситуация возможна. В International Journal of Clinical and Experimental Medicine было опубликовано крупное экспериментальное исследование, доказывающее, что вызванные стрессом изменения нейроэндокринных и иммунных реакций ведут к нарушению сложных механизмов регуляции оси «гипоталамус-гипофиз-яичники», что приводит к преждевременной недостаточности яичников — менопаузе.
Важно помнить: менструации могут прекращаться после стрессовых переживаний в результате функциональной гипоталамической аменореи: в этом случае чаще всего с овариальным резервом все в порядке, а менструальную и репродуктивную функцию можно восстановить, если своевременно обратиться к гинекологу. Чем дольше не решать проблему, тем меньше шансов восстановить репродуктивное здоровье.
— Как влияет стресс на способность забеременеть?
— Если в результате стресса нарушается менструальный цикл, беременность не сможет наступить. К счастью, такие проблемы обычно поддаются лечению. Важно знать, что бесплодие может быть тесно связано с психологическим состоянием женщины, особенно если она стала жертвой или свидетелем насилия. Такие случаи требуют особого внимания и работы с психологом либо психотерапевтом.
Вторичные нарушения (рост миомы матки, гиперплазия эндометрия) и снижение либидо тоже оказывают выраженное негативное влияние на фертильность. По научным данным, перенесенный во время беременности стресс повышает риск самопроизвольного аборта (выкидыша) на 42%, риск преждевременных родов — в 2 раза.
Памятка: как уменьшить негативные последствия острого стресса
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Может ли психоэмоциональное потрясение привести к ранней менопаузе, бесплодию, потере полового влечения? И что делать, чтобы этого избежать?
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