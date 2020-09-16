«Если админа закрывают на 10 дней, вся работа стоит колом». IT-компании - об уходе из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Согласно опросу в соцсети для делового общения, поиска сотрудников и открытых вакансий LinkedIn, не менее 12 белорусских ИТ-компаний находятся в процессе полного переезда после выборов 9 августа, а 59 — в процессе частичного. Еще 112 компаний признались, что начали искать возможности для релокейта. Об этом сообщает « Настоящее время ».



Разгон протестов в Бресте. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Среди возможных вариантов новой «прописки» руководители IT-компаний называют Украину, Литву и Польшу: часть этих стран уже объявила о льготных условиях для работы программистов из Беларуси . Причины переезда — регулярное отключение интернета в стране, аресты руководителей и сотрудников компаний, а также общая обстановка в Беларуси.

Руководители белорусских IT-компаний признают, что для многих из них главным фактором переезда стал вопрос безопасности сотрудников. По результатам опроса, который проводили журналисты отраслевого портала dev.by , минимум 167 программистов и работников IT-отрасли были задержаны на улицах Минска лишь за три дня с 9 по 12 августа, когда белорусские силовики наиболее жестко подавляли протесты. Среди них был Михаил Чупринский, совладелец компании Rozum Robotics. Он несколько дней провел в тюрьмах на Окрестина и в Жодино.

«У людей с белыми лентами их срезали прямо с кожей. Людей били, из людей с необычной внешностью там просто делали куски мяса, — вспоминает он в интервью „Настоящему времени“. — У нас в камере был человек, у которого торчало сломанное ребро. Нас травили газом в камере».

«Если твоего админа, например, закрывают на 10 дней по какой-то причине, то в большинстве случаев вся работа стоит колом, — объясняет причины переезда компаний из Беларуси бывший IT-специалист Александр Хомич, представитель платформы „Честные люди“: она следила за прозрачностью на президентских выборах 9 августа. — Плюс надо еще понимать, кто такие программисты, тестировщики, бизнес-аналитики. Я не совсем согласен, что это творческая профессия, но определенные аналогии есть. Люди от такого террора подавлены психологически, они не могут эффективно работать. Ты идешь — и тебе страшно: заберут тебя или нет? Это тоже не добавляет оптимизма».

«Я думаю, что сейчас вообще все компании задумываются о плане Б, независимо от того, надумали они оставаться в Беларуси или нет, — замечает Хомич. — Все равно это бизнес. И когда у тебя на кону стоит все — ты должен предусмотреть риски».

Последние несколько лет IT-отрасль в Беларуси стремительно развивалась: главной площадкой для компаний стал Парк высоких технологий. Его бывший руководитель, Валерий Цепкало, которого не допустили до выборов президента, из-за заведенного на него уголовного дела вместе с семьей уже покинул страну.

Еще несколько лет назад Беларусь называли «Кремниевой долиной Восточной Европы». Судя по всему, это определение в прошлом.

«Сейчас IT-бизнес в Беларуси дает 6,2% ВВП и более чем 13% во всей сфере услуг Беларуси, — подчеркивает Денис Мороз, участник advisory board бизнеса в Беларуси, который развивал и консультировал не одну белорусскую компанию. — Причем огромная доля IT идет на экспорт, 90% услуг. Соответственно, это еще и приход экспортной валютной выручки для страны. Это колоссальные деньги».

Мороз подтверждает «чемоданное» настроение руководителей IT-сектора в Беларуси и рядовых программистов.

«Все компании, которые я знаю, уже порядка двух месяцев, как занимаются тем, что подбирают локации. Ко мне обращались очень много людей за рекомендациями, за советами, куда переехать, — говорит он. — Спрашивали, какие есть ставки аренды, какие возможности, как людей релоцировать. Поэтому я достаточно хорошо знаю, как мыслят руководители компаний».

«Учитывая, что айтишники представляют собой сильный средний класс, экономика может просесть просто из-за того, что они уедут, — предупреждает Александр Хомич. — Потому что они зарабатывают, они тратят, покупают квартиры, машины, кушают в кафе, в ресторанах. То есть это потребление, и если оно исчезнет — это, соответственно, ударит и по другим бизнесам».