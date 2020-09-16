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«Если админа закрывают на 10 дней, вся работа стоит колом». IT-компании - об уходе из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Согласно опросу в соцсети для делового общения, поиска сотрудников и открытых вакансий LinkedIn, не менее 12 белорусских ИТ-компаний находятся в процессе полного переезда после выборов 9 августа, а 59 — в процессе частичного. Еще 112 компаний признались, что начали искать возможности для релокейта. Об этом сообщает «
Среди возможных вариантов новой «прописки» руководители IT-компаний называют Украину, Литву и Польшу: часть этих стран уже
Руководители белорусских IT-компаний признают, что для многих из них главным фактором переезда стал вопрос безопасности сотрудников. По результатам опроса, который проводили журналисты отраслевого портала
«У людей с белыми лентами их срезали прямо с кожей. Людей били, из людей с необычной внешностью там просто делали куски мяса, —
«Если твоего админа, например, закрывают на 10 дней по какой-то причине, то в большинстве случаев вся работа стоит колом, — объясняет причины переезда компаний из Беларуси бывший IT-специалист Александр Хомич, представитель платформы „Честные люди“: она следила за прозрачностью на президентских выборах 9 августа. — Плюс надо еще понимать, кто такие программисты, тестировщики, бизнес-аналитики. Я не совсем согласен, что это творческая профессия, но определенные аналогии есть. Люди от такого террора подавлены психологически, они не могут эффективно работать. Ты идешь — и тебе страшно: заберут тебя или нет? Это тоже не добавляет оптимизма».
«Я думаю, что сейчас вообще все компании задумываются о плане Б, независимо от того, надумали они оставаться в Беларуси или нет, — замечает Хомич. — Все равно это бизнес. И когда у тебя на кону стоит все — ты должен предусмотреть риски».
Последние несколько лет IT-отрасль в Беларуси стремительно развивалась: главной площадкой для компаний стал Парк высоких технологий. Его бывший руководитель, Валерий Цепкало, которого не допустили до выборов президента, из-за заведенного на него уголовного дела вместе с семьей уже покинул страну.
Еще несколько лет назад Беларусь называли «Кремниевой долиной Восточной Европы». Судя по всему, это определение в прошлом.
«Сейчас IT-бизнес в Беларуси дает 6,2% ВВП и более чем 13% во всей сфере услуг Беларуси, — подчеркивает Денис Мороз, участник advisory board бизнеса в Беларуси, который развивал и консультировал не одну белорусскую компанию. — Причем огромная доля IT идет на экспорт, 90% услуг. Соответственно, это еще и приход экспортной валютной выручки для страны. Это колоссальные деньги».
Мороз подтверждает «чемоданное» настроение руководителей IT-сектора в Беларуси и рядовых программистов.
«Все компании, которые я знаю, уже порядка двух месяцев, как занимаются тем, что подбирают локации. Ко мне обращались очень много людей за рекомендациями, за советами, куда переехать, — говорит он. — Спрашивали, какие есть ставки аренды, какие возможности, как людей релоцировать. Поэтому я достаточно хорошо знаю, как мыслят руководители компаний».
«Учитывая, что айтишники представляют собой сильный средний класс, экономика может просесть просто из-за того, что они уедут, — предупреждает Александр Хомич. — Потому что они зарабатывают, они тратят, покупают квартиры, машины, кушают в кафе, в ресторанах. То есть это потребление, и если оно исчезнет — это, соответственно, ударит и по другим бизнесам».
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«Настоящее время» поговорило с белорусскими айтишниками, почему некоторые из них решились на переезд.
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