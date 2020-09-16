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В Могилеве проходит суд по самому массовому убийству в современной истории Беларуси

16.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевский облсуд, рассматривая дело о жестоком убийстве семьи из шести человек в 2005 году в деревне Большая Мощаница Белыничского района, допрашивает в качестве свидетелей бывших сокамерников обвиняемых.

В Могилеве проходит суд по самому массовому убийству в современной истории Беларуси
На заседании суда 15 сентября 2020 года, по видеосвязи с Центральным райсудом Минска был допрошен индивидуальный предприниматель Сергей Мануилов, который в 2005 году находился в одной камере с проходящим по делу о мощаницком убийстве Сергеем Юшкевичем. Свидетель рассказал, что Юшкевича перевели к нему в камеру после того, как тот проявил склонность к самоубийству. По словам Мануилова, на Юшкевича в предыдущей камере оказывалось давление, его «прессовали» и он вскрыл себе вены. В новой камере на нынешнего подсудимого никакого давления со стороны сокамерников не оказывалось. Мануилов сообщил, что Ющкевич отрицал вину в убийстве, однако условием перевода в другую камеру была его явка с повинной.

Находящийся под арестом Александр Павлюченко, являющийся однофамильцем одного из подсудимых — Павла Павлюченко, не сразу вспомнил с кем конкретно он сидел в 2005 году. Свидетель первоначально указал на другого подсудимого — Николая Ракутина, назвав его Пашей. На самом деле, Павлюченко сидел в одной камере со своим однофамильцем. К данному свидетелю были вопросы также у подсудимых, которые засомневались, что он в мельчайших подробностях мог знать о событиях 15-летней давности.

Среди других свидетелей была допрошена Галина Лаппо, которая работает в белыничской гостинице. До июля 2019 года с ней вместе трудилась горничная Ясова, в настоящее время проходящая по программе защиты свидетелей. Ясова, жившая в Мощанице, дала следствию показания о якобы причастности подсудимых к преступлению.

Как ранее сообщалось, убийство семьи из шести человек произошло в ночь на 1 июня 2005 года. Были убиты четверо взрослых и двое детей — 6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Это самое массовое убийство в современной Беларуси. На следующий день были задержаны пять местных жителей — Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Александр Клепча. Младшему было 18 лет, старшему — 24 года.

2 ноября 2007 года судебная коллегия Могилевского областного суда всем пятерым парням в связи с недоказанностью вины вынесла оправдательный приговор. Один из подсудимых — Александр Клепча — был освобожден из под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев за другие преступления: кражи, сексуальныя отношения с несовершеннолетними, попытку изнасилования, хулиганство.

Обвиняемые снова были задержаны в конце октября 2018 года. Основанием послужили новые данные, полученные с помощью ольфакторной экспертизы. Свою вину никто из них не признает.

Сейчас в числе обвиняемых в Могилевском облсуде Александра Клепчи нет, он проходит по де видетелем. Председательствует на суде судья Сергей Королев. Предполагается, что приговор по данному делу будет вынесен ближе к концу осени 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Могилевский облсуд, рассматривая дело о жестоком убийстве семьи из шести человек в 2005 году в деревне Большая Мощаница Белыничского района, допрашивает в качестве...
 
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