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Шок! Пила отскочила и разрезала шею вальщику леса

16.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Петриковском лесничестве случилась трагедия: во время валки леса пила отскочила и попала в шею работнику.

Как сообщает газета «Чечерский вестник», в тот день вальщик работал в паре с коллегой. Повалив первое дерево, он взял за второе. Для начала он обрезал нижние ветки, потом стал избавляться от мелких сучьев концевой частью пилы. В это время цепь коснулась дерева и пила отлетела в сторону мужчины — он получил разрез шеи.

На место происшествия прибыли врачи, однако спасти работника было не в их силах — они констатировали смерть.

Проверка показала, что во время работ на месте не было уполномоченного должностного лица, а пилить деревья концевой частью нельзя — это влечет отбрасывание инструмента.
 
 
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В Петриковском лесничестве случилась трагедия: во время валки леса пила отскочила и попала в шею работнику.
 
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