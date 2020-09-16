МВД: нет ни одного факта изнасилования со стороны сотрудников милиции













"Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции", - заявил он.





Казакевич также отметил, что не было и заявлений по таким фактам.





По его словам, информация о том, что имели место факты изнасилований "является фейком". "Изнасиловать в автозаке нельзя", - сказал Казакевич.





В свою очередь, начальник ГУ собственной безопасности МВД полковник милиции Андрей Паршин, сообщил, что в настоящее время возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, которые выступили с угрозами в отрешении сотрудников ОВД. 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. "36 граждан привлечены к административной ответственности", - сказал Паршин.



