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МВД: нет ни одного факта изнасилования со стороны сотрудников милиции

16.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Следственном комитете Беларуси находится более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны правоохранителей во время протестных акций, но нет ни одного про изнасилования, заявил первый заместитель министра внутрених дел начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич на пресс-конференции в среду.


 

"Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции", - заявил он.

Казакевич также отметил, что не было и заявлений по таким фактам.

По его словам, информация о том, что имели место факты изнасилований "является фейком". "Изнасиловать в автозаке нельзя", - сказал Казакевич.

В свою очередь, начальник ГУ собственной безопасности МВД полковник милиции Андрей Паршин, сообщил, что в настоящее время возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, которые выступили с угрозами в отрешении сотрудников ОВД. 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. "36 граждан привлечены к административной ответственности", - сказал Паршин.
 
 
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В Следственном комитете Беларуси находится более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны правоохранителей во время протестных акций, но нет ни...
 
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