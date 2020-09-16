Российский неонацист Тесак найден мертвым в СИЗО

Его тело нашли в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске, откуда его собирались этапировать в Москву.





По данным Baza, Марцинкевич оставил предсмертную записку, ее содержание пока неизвестно.





В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам лишения свободы за нападения и ограбления, его признали виновным в разбое и хулиганстве. По версии следствия, Марцинкевич и его сторонники объясняли нападения борьбой с наркотиками.