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Внучки Лукашенко также забрали документы из Лицея БГУ

16.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Документы из Лицея БГУ забрали Анастасия и Дарья Лукашенко, внучки руководителя государства. Об этом пишет TUT.by со слов Анастасии Лукашенко.




Анастасия и Дарья — дочери Дмитрия Лукашенко, среднего сына руководителя Беларуси. Анастасия училась на гуманитарном профиле. В прошлом учебном году она стала Вице-мисс Лицея БГУ. Девушка окончила в лицее десятый класс.

В этом году в этот же лицей поступила ее младшая сестра Дарья. Она также выбрала для себя гуманитарный профиль.  

Анастасия не сообщила журналистам о причинах ухода из Лицея БГУ. Не сказала она и о том, где дальше будет учиться она и сестра. По словам учеников, сестры Лукашенко ходили на занятия примерно неделю после начала учебного года, а потом забрали документы.

Ранее стало известно, что из Лицея БГУ забрал документы младший сын белорусского руководителя Николай Лукашенко. Он поступил в этом году на биологический профиль. Однако на занятиях подросток так и не появился. Где он учится, официально не сообщалось.
 
 
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Документы из Лицея БГУ забрали Анастасия и Дарья Лукашенко, внучки руководителя государства. Об этом пишет TUT.by со слов Анастасии Лукашенко.
 
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