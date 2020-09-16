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Хроника дня. Тихановская о гарантиях безопасности для Лукашенко, Колесниковой должны предъявить обвинение

16.09.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Послевыборная повестка продолжается в Беларуси. Протестные акции традиционно поутихли в будни, но не перестают долетать отголоски предыдущих громких событий. Стало известно, что сегодня предъявят обвинение Марии Колесниковой, не прекращаются загадочные увольнения. Все, что происходит в стране сегодня и достойно внимания, собираем здесь.

Сегодня Марии Колесниковой предъявят обвинение

В два часа планируется предъявление обвинения Марии Колесниковой, сообщила ее адвокат Людмила Казак. Она рассказала Onliner, что в первую очередь надеется на изменение меры пресечения для Марии. Напомним, сейчас Колесникова заключена под стражу в Жодино.

Ольга Хижинкова уволена

Ольгу Хижинкову уволили из Национальной школы красоты. Об этом обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» вчера сообщила в своем Instagram.

«С недавних пор профпригодность и общественная значимость белорусов определяется исключительно их политическими взглядами. <...> Сегодня был мой последний рабочий день в Национальной школе красоты. Я от всего сердца пожелаю удачи ставшему родным коллективу, в котором мне так здорово работалось все эти годы», — написала она.

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Послевыборная повестка продолжается в Беларуси. Протестные акции традиционно поутихли в будни, но не перестают долетать отголоски предыдущих громких событий....
 
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