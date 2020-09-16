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«Помощь народу Беларуси». Литва упрощает выдачу виз для наших граждан

16.09.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 21 сентября Литва временно упростит процедуру выдачи виз гражданам Беларуси. Фактически будут применяться те же правила, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи. Литовский МИД отмечает, что «это особенно важно для белорусских компаний, решивших перенести бизнес в Литву». А также, что это «важная часть плана помощи народу Беларуси».

По задумке Вильнюса изменения существенно упростят процедуры переселения работников и их семей.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что литовская дипломатическая служба способна обеспечить плавный и быстрый процесс выдачи виз, не создавая бюрократических и административных препятствий.

«Наша цель — ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также Департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. Сейчас самое главное — обеспечить беспрепятственное выполнение процедур», — добавила министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Граждане Беларуси смогут получить национальную визу на 6 месяцев при предъявлении минимального пакета документов и при наличии финансовых средств на 3 месяца.

Ожидается, что упрощение режима продлится до 21 марта 2021 года.

 
 
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С 21 сентября Литва временно упростит процедуру выдачи виз гражданам Беларуси. Фактически будут применяться те же правила, что и для граждан Австралии, Японии,...
 
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