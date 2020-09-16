Гомельским коммунальщикам установили план по количеству протоколов. Нужно составлять не меньше 15 в неделю

Источник материала: Onliner

На гомельском сайте не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» появился текст письма, адресованного гомельским коммунальщикам. В нем анализируются результаты работы городских предприятий ЖКХ по сравнению с прошлым годом: подконтрольное предприятие составило на 19 протоколов меньше. В связи с этим работников просят «принять срочные меры и обеспечить под персональную ответственность выявление не менее 15 в неделю правонарушений».

Документ подписан заместителем директора по идеологической работе и общим вопросам КЖРЭУ «Центральное» Олегом Кравцевичусом.

«Для обеспечения прежнего уровня протоколов к концу 2020 года необходимо выявление правонарушений и составление предприятием не менее 15 протоколов еженедельно!» — говорится в письме. Особое внимание работников просят уделять составлению административных протоколов по статье 21.14 КоАП («Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов»).





Мы связались с Олегом Кравцевичусом и попросили прокомментировать обращение. Замдиректора заявил, что подписанный им документ предназначался для внутреннего пользования, а потому его распространению будет дана правовая оценка. Что же касается содержания письма, то Олег Анатольевич не видит в нем ничего предосудительного: коммунальщики просто должны следить за порядком.