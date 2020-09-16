Сегодня выходит iOS 14. Вот что в ней нового (видео)

Источник материала: Onliner Сегодня Apple выпустит для своих смартфонов iOS 14. Скорее всего, прошивка будет доступна вечером, около 20:00 по белорусскому времени. В июне, сразу после анонса ОС, мы протестировали ее бета-версию. Ниже напомним, какие основные нововведения нас ждут в iOS 14 и какие впечатления у нас оставила тестовая версия.

Виджеты

Самое заметное нововведение — наконец-то виджеты доступны не только в отдельном боковом меню, но и в любом месте на любом рабочем столе. Все практически так же, как в Android-смартфонах.

Пока такие виджеты доступны только для встроенных приложений и сервисов Apple. Но после релиза финальной версии iOS 14 наверняка подтянутся и производители стороннего софта.

На рабочий стол виджеты можно перетащить из бокового меню, где они были и раньше. Или можно подержать палец на любой иконке, чтобы войти в режим редактирования внешнего вида рабочего стола. Во втором случае нажимаем на «плюсик» в правом верхнем углу экрана и попадаем в список всех доступных виджетов.

Большинство из них доступны в двух вариантах отображения — в виде квадрата на 4 клетки или растянутого по горизонтали прямоугольника на 8 клеток. Некоторые виджеты также могут занять огромный квадрат на 16 клеток. Это, например, касается календаря.

Есть отдельный виджет под названием «Смарт-стопка». В него попадают сразу несколько виджетов, которые сменяют друг друга на протяжении дня в зависимости от ваших предпочтений. У нас за день ничего не сменялось, зато эти виджеты можно один за одним пролистывать. Удобно.

Библиотека приложений

Еще одно наиболее заметное нововведение, суть которого в новом способе отображения ярлыков установленных приложений. Визуально все похоже на большие папки, но на самом деле это не папки в классическом понимании.

Добраться до App Library можно пролистывая рабочие экраны справа налево — библиотека приложений будет в самом конце. Там видим автоматически сгруппированные приложения. Те, что покрупнее, запускаются сразу при нажатии — система считает, что они используются чаще других. Те, что помельче, на самом деле находятся в своеобразных подпапках, которые открываются при тапе.

Если в библиотеке приложений свайпнуть вниз, установленные на iPhone приложения отобразятся в виде алфавитного списка. Такой вид тоже повсеместно доступен в Android.

Перевод

В iOS появилось приложение-переводчик. Доступен русский язык и еще десяток языков, включая английский. Все их можно загрузить и использовать переводчик в офлайн-режиме.

Можно произнести фразу, система ее переведет и озвучит. Есть встроенный словарь для любого из переводимых слов, возможность заносить определенные слова и фразы в списке избранного, разные режимы отображения (например, переведенную фразу можно отобразить на весь экран, чтобы показать собеседнику).

«Перевод» отлично работает при письменном вводе текста, а вот устное распознавание пока сбоит — зависает прямо в процессе.

Прячем лишние рабочие столы

Еще одно полезное визуальное и эргономическое нововведение — возможность спрятать рабочие столы. Для этого надо войти в режим их редактирования, нажать на полосу прокрутки внизу и убрать галочки с тех столов, которые вы хотите спрятать.

Это не означает, что размещенные на них ярлыки с приложениями удалятся. Их по-прежнему можно будет найти в библиотеке приложений, а также через поиск.

Компактные звонки и Siri

Наконец-то iOS избавилась от самой раздражающей особенности — отображение вызова и Siri на весь экран. Звонок теперь отображается в виде всплывающей сверху плитки. Можно свайпнуть вверх и больше не отрываться от, например, запущенной игры.

Голосовой помощник теперь дает о себе знать красивым переливающимся шариком в нижней части дисплея. Ее ответы на запросы отображаются в виде небольших всплывающих окошек.

Картинка в картинке

Интересная функция, особенно для iPhone с большим дисплеем. Можно запустить видео поверх любых других окон, например браузера. Доступно два размера — поменьше и побольше. Изменяется он простым растягиванием пальцами — очень удобно.

К сожалению, пока работает только с Apple TV+. Можно провернуть такую штуку и с YouTube, но тогда видео надо запускать не из отдельного приложения, а в Safari. И в одном, и в другом случае работает безукоризненно.