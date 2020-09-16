|
Петровых о влиянии Ватикана на ситуацию с митрополитом Кондрусевичем
16.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ситуация с председателем Конференции католических епископов Беларуси, митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем
© Sputnik / Виктор Толочко
"История с митрополитом Кондрусевичем напоминает выражение Троцкого – посадить его нет повода, а терпеть его больше невозможно. При этом не следует забывать, что мы все же имеем дело с руководителем всей католической Церкви Беларуси, и масса людей будет выступать против таких решений", – сказал эксперт.
По мнению Петровых, пока непонятно, что белорусские власти в конце концов могут предъявить Тадеушу Кондрусевичу. К тому же, нельзя не считаться с влиянием Ватикана, который является сильным мировым актором.
Комментарий специалиста по религиоведению, магистра Андрея Петровых слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Претензии к митрополиту Кондрусевичу логичнее было бы предъявить в Минске, считает эксперт Андрей Петровых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)