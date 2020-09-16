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Байкеры H.O.G. устроят мотопробег в честь 75-летия Победы
16.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Мотопробег к 75-летию Великой Победы пройдет 18-20 сентября, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.
"С 18 по 20 сентября 2020 года на территории Республики Беларусь состоится мотопробег, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие более 120 байкеров международного мотоклуба Harley Owners Group (H.O.G.)", - сообщили в НОК.
Участие в мотопробеге примут байкеры из Беларуси и России.
Стартует мероприятие 18 сентября у Брестской крепости ,а завершится 20 сентября на Кургане славы, где состоится церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложением цветов к мемориалу.
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Байкеры соберутся у Брестской крепости вечером 18 августа, откуда затем отправятся на Курган славы под Минском.
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