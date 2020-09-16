Байкеры H.O.G. устроят мотопробег в честь 75-летия Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Мотопробег к 75-летию Великой Победы пройдет 18-20 сентября, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

"С 18 по 20 сентября 2020 года на территории Республики Беларусь состоится мотопробег, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие более 120 байкеров международного мотоклуба Harley Owners Group (H.O.G.)", - сообщили в НОК.

Участие в мотопробеге примут байкеры из Беларуси и России.

Стартует мероприятие 18 сентября у Брестской крепости ,а завершится 20 сентября на Кургане славы, где состоится церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложением цветов к мемориалу.