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Байкеры H.O.G. устроят мотопробег в честь 75-летия Победы

16.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Мотопробег к 75-летию Великой Победы пройдет 18-20 сентября, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

"С 18 по 20 сентября 2020 года на территории Республики Беларусь состоится мотопробег, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие более 120 байкеров международного мотоклуба Harley Owners Group (H.O.G.)", - сообщили в НОК.

Участие в мотопробеге примут байкеры из Беларуси и России.  

Стартует мероприятие 18 сентября у Брестской крепости ,а завершится 20 сентября на Кургане славы, где состоится церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложением цветов к мемориалу.

 
Теги: Минск
 
 
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Байкеры соберутся у Брестской крепости вечером 18 августа, откуда затем отправятся на Курган славы под Минском.
 
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