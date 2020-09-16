В Беларусь идет похолодание? Точный прогноз на выходные и начало недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Похолодание придет в Беларусь к концу текущей недели, об этом свидетельствуют данные прогноза погоды республиканского гидрометцентра.

В стране сохраняется теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3-7°С выше климатической нормы. Но уже в ближайшие дни в республику придет похолодание.

"17 сентября (в четверг) погоду в Беларуси будет формировать прохождение атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода", – сообщили синоптики.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидается сильный порывистый ветер, местами прогремят грозы, ночью и утром по юго-востоку ожидается слабый туман. Ночью будет +11..+17°С, днем потеплеет до +14..+20°С (а по юго-востоку страны воздух прогреется до +21..+26°С).

В пятницу, 18 сентября, Беларусь окажется в холодной тыловой части циклона с центром над Верхней Волгой. Вновь ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременных дождей днем ждут в северо-восточных районах страны, почти всюду снова усилится порывистый ветер. Похолодает: ночью температура будет находиться в пределах +5..+10°С, после обеда будет максимум +8..+15°С (и до +17°С по западу республики).

Точный прогноз на выходные

"19 сентября (в субботу) погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков", – передает Белгидромет.

Днем усилится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +2..+7°С, на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до 0..-2°С. А днем потеплеет до +13..+21°С в зависимости от региона.

В воскресенье, 20 сентября, сохранится аналогичная погода: осадков не будет, лишь туман сгустится рано утром, а температурные показатели существенно не изменятся.

В начале недели потеплеет

Слабое потепление ожидается в Беларуси уже в начале грядущей рабочей недели. Так, в понедельник, 21 сентября, осадков в основном не будет, кратковременные дожди днем синоптики ждут только в северных районах. Ночью будет +3..+9°С, на востоке местами возможны слабые заморозки до 0..-2°С. Днем в среднем по Беларуси будет теплеть до +14..+21°С.

Во вторник, 22 сентября, температурный фон несколько повысится: ночные температуры будет аналогичными, а вот после обеда в стране потеплеет до +14..+24°С, преимущественно без осадков.

Согласно предварительному прогнозу на Gismeteo.by, со следующего вторника в Беларуси снова потеплеет: в Минске днем 22-23 сентября будет до +20°С, однако уже к концу недели температурный фон опять резко снизится – в столице будет не теплее +8°С. Не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко оказываются ошибочными.