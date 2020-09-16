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Известный российский националист «Тесак» покончил с собой в тюрьме

16.09.2020 13:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный российский националист Максим Марцинкевич, широко известный под кличкой «Тесак», совершил самоубийство в одной из камер челябинского СИЗО №3, куда он прибыл для дальнейшей пересылки.

Как пишет Baza, в прощальной записке он отметил, что не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами: «Простите меня».

Напомним, в отношении Марцинкевича также возбуждалось уголовно дело и в Беларуси.

14 февраля 2013 года «Тесак» был задержан в Минске вместе с двумя гражданами Беларуси, одним из которых был националист Сергей Коротких по прозвищу «Малюта». Они подозревались в злостном хулиганстве — в ходе конфликта с тремя белорусами нанесли одному из них ножевые ранения.

У задержанных были изъяты два ножа и газовый пистолет, однако экспертиза не признала ножи холодным оружием, а газовый пистолет посчитала непригодным. Кроме того, полученные пострадавшим ранения были признанны легкими телесными повреждениями. В этой связи предварительное расследование по уголовному делу было прекращено.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный российский националист Максим Марцинкевич, широко известный под кличкой «Тесак», совершил самоубийство в одной из камер челябинского СИЗО №3, куда он...
 
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