Известный российский националист «Тесак» покончил с собой в тюрьме

Известный российский националист Максим Марцинкевич, широко известный под кличкой «Тесак», совершил самоубийство в одной из камер челябинского СИЗО №3, куда он прибыл для дальнейшей пересылки.

Как пишет Baza , в прощальной записке он отметил, что не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами: «Простите меня».

Напомним, в отношении Марцинкевича также возбуждалось уголовно дело и в Беларуси.

14 февраля 2013 года «Тесак» был задержан в Минске вместе с двумя гражданами Беларуси, одним из которых был националист Сергей Коротких по прозвищу «Малюта». Они подозревались в злостном хулиганстве — в ходе конфликта с тремя белорусами нанесли одному из них ножевые ранения.