Растет задолженность белорусских организаций по кредитам и займам

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 августа текущего года составила 90 млрд 60,3 млн рублей. Это на 15% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,5% больше по сравнению с показателем на 1 июля, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.



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Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 августа составила 2 млрд 280,3 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 25,4%, за июнь — на 6,2%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь-июль 2020 года выросла на 16% до 1 млрд 276 млн рублей, за июнь — на 4,7%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 6,2% (до 11 млрд 896,8 млн), за июнь — на 4,8%.

Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 0,6% и на 1 августа составила 7 млрд 873,3 млн рублей, за июнь уменьшилась на 0,5%.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2020 года составила 58 млрд 341,5 млн рублей, или на 7% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,8% больше по сравнению с показателем на 1 июля.

Просроченная дебиторская задолженность за семь месяцев выросла на 7,6% и на 1 августа составила 8 млрд 561,4 млн рублей (за июнь — на 0,8%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность выросла на 7,9% до 995,9 млн рублей. За июнь она выросла на 1,3%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 17,8% до 11 млрд 150,7 млн рублей, за июнь — снизилась на 1,1%.

Дебиторская задолженность на 1 августа 2020 года составила 46 млрд 941,7 млн рублей, или на 13,5% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1% больше по сравнению с показателем на 1 июля.

Ранее сообщалось, что количество убыточных организаций в январе-июле 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 1.008 до 1.285 (на 27,5%), их удельный вес — с 14,9 до 19%.