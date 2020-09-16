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Цепкало рассказал, кто будет решать судьбу Беларуси без Лукашенко
Источник материала: Навiны
Несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало уверен, что только свободные выборы могут ответить на вопрос: как Беларусь хочет строить свою внутреннюю политику и внешнюю.
В эфире радиостанции
«У нас официально запрещены опросы общественного мнения – за это тюрьма, у нас официально запрещены экзитполы, за это тюрьма. Многие вещи, которые кажутся вполне естественными на Западе и в России – у нас за это тюремное заключение. Поэтому должны быть проведены свободные демократические выборы, где мы поймем интересы и ожидания белорусов. И, в конце концов, мы сможем понять, как Беларусь хочет строить свою внутреннюю политику и внешнюю. Совершенно очевидно, что с Лукашенко это сделать невозможно», — подчеркнул Цепкало.
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Несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало уверен, что только свободные выборы могут ответить на вопрос: как Беларусь хочет строить свою внутреннюю...
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