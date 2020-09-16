Цепкало рассказал, кто будет решать судьбу Беларуси без Лукашенко

Несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало уверен, что только свободные выборы могут ответить на вопрос: как Беларусь хочет строить свою внутреннюю политику и внешнюю.





В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что сегодня неважно, «как будет делать ставку Кремль», гораздо важнее, «какую ставку будет делать белорусский народ, безусловно, он будет решать, какая будет Беларусь без Лукашенко».

«У нас официально запрещены опросы общественного мнения – за это тюрьма, у нас официально запрещены экзитполы, за это тюрьма. Многие вещи, которые кажутся вполне естественными на Западе и в России – у нас за это тюремное заключение. Поэтому должны быть проведены свободные демократические выборы, где мы поймем интересы и ожидания белорусов. И, в конце концов, мы сможем понять, как Беларусь хочет строить свою внутреннюю политику и внешнюю. Совершенно очевидно, что с Лукашенко это сделать невозможно», — подчеркнул Цепкало.