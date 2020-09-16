Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ

Источник материала: Ежедневник

Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ.

Анастасия подтвердила TUT.BY , что они ушли из Лицея БГУ. Что стало причиной такого решения и где они с сестрой теперь будут учиться девушка говорить не стала.

По словам учащихся, Анастасия и Дарья проучились с начала учебного года около недели, а затем забрали документы.

Напомним, ранее сообщалось, что из Лицея забрал документы сын Лукашенко Николай.