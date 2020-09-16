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Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ
16.09.2020 13:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ.
Анастасия подтвердила
По словам учащихся, Анастасия и Дарья проучились с начала учебного года около недели, а затем забрали документы.
Напомним, ранее сообщалось, что из Лицея забрал документы сын Лукашенко Николай.
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Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ.
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