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В МВД рассказали, сколько уголовных дел завели за угрозы насилия в адрес милиционеров

16.09.2020 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За угрозы насилия в адрес сотрудников милиции возбуждены 43 уголовных дела в отношении тех, кто совершил подобные правонарушения.

Об этом рассказал начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин, сообщает БелТА.

По конкретным уголовным делам проходит 21 подозреваемый с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. Кроме того, 36 граждан привлечены к административной ответственности.

Паршин отметил, после 9 августа в Интернет попали данные около 300 милиционеров. Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению.

 
 
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За угрозы насилия в адрес сотрудников милиции возбуждены 43 уголовных дела в отношении тех, кто совершил подобные правонарушения.
 
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