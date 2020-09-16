В МВД рассказали, сколько уголовных дел завели за угрозы насилия в адрес милиционеров

Источник материала: Ежедневник

За угрозы насилия в адрес сотрудников милиции возбуждены 43 уголовных дела в отношении тех, кто совершил подобные правонарушения.

Об этом рассказал начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин, сообщает БелТА.

По конкретным уголовным делам проходит 21 подозреваемый с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. Кроме того, 36 граждан привлечены к административной ответственности.

Паршин отметил, после 9 августа в Интернет попали данные около 300 милиционеров. Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению.