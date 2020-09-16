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Тихановская пообещала Лукашенко личную безопасность

16.09.2020 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская заявила о готовности повстанцев предоставить гарантии безопасности Александру Лукашенко, если он уйдет добровольно.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», – сказала  Тихановская, отвечая на вопросы украинского издания LB.ua.

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: «Да. Даже больше».

 
 
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Светлана Тихановская заявила о готовности повстанцев предоставить гарантии безопасности Александру Лукашенко, если он уйдет добровольно.
 
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