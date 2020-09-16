ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi выпустит флагманский смартфон с очень мощным «железом». На это намекнул топ-менеджер компании

16.09.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава подразделения Redmi компании Xiaomi в китайской соцсети намекнул, что к выходу готовится очень мощный флагманский смартфон бренда. Об этом также пишет Gizmochina.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

Лу Вейбинг (Lu Weibing) в Weibo спросил пользователей, ожидают ли они выхода аппаратов на процессорах, построенных по 5-нм техпроцессу. Очевидно, что подобный вопрос вызвал вчерашний анонс Apple — во время презентации компания завила о выходе процессора Apple A14 Bionic, построенного по 5-нм техпроцессу. По словам компании, этот чип многократно превосходит по мощности более ранние решения как самой Apple, так и конкурентов.

В комментариях к посту главы Redmi многие пришли к выводу, что таким образом топ-менеджер намекает на анонс смартфона с флагманским процессором от Qualcomm — Snapdragon 875. Этот SoC еще официально не анонсирован, но известно, что он также будет стоить по 5-нм технологии. Предполагается, что 875-й получит восемь ядер, графический ускоритель Adreno 660 и модем для возможности работы в 5G-сетях.

Ранее в Сети уже говорили, что Snapdragon 875 одним из первых может получить Redmi K40 Pro — ожидаемый топовый смартфон производителя. Правда, его анонс и старт продаж вряд ли состоятся до начала 2021 года. Так что у Apple есть фора.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комментариях к посту главы Redmi многие пришли к выводу, что таким образом топ-менеджер намекает на анонс смартфона с флагманским процессором от Qualcomm - Snapdragon 875.
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика