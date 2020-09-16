Xiaomi выпустит флагманский смартфон с очень мощным «железом». На это намекнул топ-менеджер компании

Источник материала: Tut.by

Глава подразделения Redmi компании Xiaomi в китайской соцсети намекнул, что к выходу готовится очень мощный флагманский смартфон бренда. Об этом также пишет Gizmochina .



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Лу Вейбинг (Lu Weibing) в Weibo спросил пользователей, ожидают ли они выхода аппаратов на процессорах, построенных по 5-нм техпроцессу. Очевидно, что подобный вопрос вызвал вчерашний анонс Apple — во время презентации компания завила о выходе процессора Apple A14 Bionic, построенного по 5-нм техпроцессу. По словам компании, этот чип многократно превосходит по мощности более ранние решения как самой Apple, так и конкурентов.

В комментариях к посту главы Redmi многие пришли к выводу, что таким образом топ-менеджер намекает на анонс смартфона с флагманским процессором от Qualcomm — Snapdragon 875. Этот SoC еще официально не анонсирован, но известно, что он также будет стоить по 5-нм технологии. Предполагается, что 875-й получит восемь ядер, графический ускоритель Adreno 660 и модем для возможности работы в 5G-сетях.

Ранее в Сети уже говорили, что Snapdragon 875 одним из первых может получить Redmi K40 Pro — ожидаемый топовый смартфон производителя. Правда, его анонс и старт продаж вряд ли состоятся до начала 2021 года. Так что у Apple есть фора.

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