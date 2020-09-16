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Назван лучший американский сериал года
Источник материала: Tut.by
Проект «Хранители» производства HBO назван лучшим сериалом года. Он одержал победу в категориях «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал» в ежегодной премии Ассоциации телевизионных критиков США. Об этом
«Хранители» режиссера Дэймона Линделофа — это продолжение одноименной серии супергеройских комиксов. В центре сюжета — альтернативная Америка и девушка-детектив, которая борется с расистской организацией. Актриса Реджина Кинг, которая снялась в сериале, также получила награду за «личные достижения в драме».
Награды от Ассоциации телевизионных критиков США также получили проекты «Наследники» как «выдающийся драматический сериал», а «Шиттс Крик» (стал «выдающимся комедийным сериалом»).
Премия Ассоциации телекритиков США за достижения на телевидении вручается ежегодно с 1984 года в десятке категорий.
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Проект «Хранители» производства HBO назван лучшим сериалом года. Он одержал победу в категориях «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся...
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