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Назван лучший американский сериал года

16.09.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект «Хранители» производства HBO назван лучшим сериалом года. Он одержал победу в категориях «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал» в ежегодной премии Ассоциации телевизионных критиков США. Об этом пишет Deadline.


Фото: кадр из сериала «Хранители»

«Хранители» режиссера Дэймона Линделофа — это продолжение одноименной серии супергеройских комиксов. В центре сюжета — альтернативная Америка и девушка-детектив, которая борется с расистской организацией. Актриса Реджина Кинг, которая снялась в сериале, также получила награду за «личные достижения в драме».

Награды от Ассоциации телевизионных критиков США также получили проекты «Наследники» как «выдающийся драматический сериал», а «Шиттс Крик» (стал «выдающимся комедийным сериалом»).

Премия Ассоциации телекритиков США за достижения на телевидении вручается ежегодно с 1984 года в десятке категорий.

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Теги: Минск
 
 
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Проект «Хранители» производства HBO назван лучшим сериалом года. Он одержал победу в категориях «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся...
 
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