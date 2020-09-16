Назван лучший американский сериал года

Источник материала: Tut.by

Проект «Хранители» производства HBO назван лучшим сериалом года. Он одержал победу в категориях «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал» в ежегодной премии Ассоциации телевизионных критиков США. Об этом пишет Deadline.



Фото: кадр из сериала «Хранители»

«Хранители» режиссера Дэймона Линделофа — это продолжение одноименной серии супергеройских комиксов. В центре сюжета — альтернативная Америка и девушка-детектив, которая борется с расистской организацией. Актриса Реджина Кинг, которая снялась в сериале, также получила награду за «личные достижения в драме».

Награды от Ассоциации телевизионных критиков США также получили проекты «Наследники» как «выдающийся драматический сериал», а «Шиттс Крик» (стал «выдающимся комедийным сериалом»).

Премия Ассоциации телекритиков США за достижения на телевидении вручается ежегодно с 1984 года в десятке категорий.

Читайте также Минске: когда пройдет и что покажут">

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино в Минске: когда пройдет и что покажут

Киноакадемия объявила новые критерии для номинации на «Оскар»