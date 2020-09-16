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Без страховки и удерживающих устройств. Транспортники проверили школьные автобусы
Источник материала: Tut.by
Транспортная инспекция проверила автобусы, которые возят детей в школу. В тысяче осмотренных автобусов выявили более 670 нарушений,
Автобусы, предназначенные для подвоза детей к учреждениям образования, Транспортная инспекция проверяет ежегодно и в разных регионах страны.
В этот раз инспекторы осмотрели около тысячи автобусов, в которых выявили более 670 нарушений законодательства о транспортной деятельности и требований Технического регламента ТС «О безопасности колесных транспортных средств».
Например, на сиденьях не было удерживающих систем для детей, была неисправна или отсутствовала кнопка «Просьба об остановке». Более чем в двадцати автобусах не было страховки ГО перед пассажирами или заверенной перевозчиком копии.
Транспортная инспекция выдала соответствующие предписания об устранении нарушений.
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Более чем в двадцати автобусах не было страховки ГО перед пассажирами или заверенной перевозчиком копии.
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