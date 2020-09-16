Без страховки и удерживающих устройств. Транспортники проверили школьные автобусы

Источник материала: Tut.by

Транспортная инспекция проверила автобусы, которые возят детей в школу. В тысяче осмотренных автобусов выявили более 670 нарушений, сообщает Минтранс Беларуси.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Автобусы, предназначенные для подвоза детей к учреждениям образования, Транспортная инспекция проверяет ежегодно и в разных регионах страны.

В этот раз инспекторы осмотрели около тысячи автобусов, в которых выявили более 670 нарушений законодательства о транспортной деятельности и требований Технического регламента ТС «О безопасности колесных транспортных средств».

Например, на сиденьях не было удерживающих систем для детей, была неисправна или отсутствовала кнопка «Просьба об остановке». Более чем в двадцати автобусах не было страховки ГО перед пассажирами или заверенной перевозчиком копии.

Транспортная инспекция выдала соответствующие предписания об устранении нарушений.