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Без страховки и удерживающих устройств. Транспортники проверили школьные автобусы

16.09.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Транспортная инспекция проверила автобусы, которые возят детей в школу. В тысяче осмотренных автобусов выявили более 670 нарушений, сообщает Минтранс Беларуси.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Автобусы, предназначенные для подвоза детей к учреждениям образования, Транспортная инспекция проверяет ежегодно и в разных регионах страны.

В этот раз инспекторы осмотрели около тысячи автобусов, в которых выявили более 670 нарушений законодательства о транспортной деятельности и требований Технического регламента ТС «О безопасности колесных транспортных средств».

Например, на сиденьях не было удерживающих систем для детей, была неисправна или отсутствовала кнопка «Просьба об остановке». Более чем в двадцати автобусах не было страховки ГО перед пассажирами или заверенной перевозчиком копии.

Транспортная инспекция выдала соответствующие предписания об устранении нарушений.

 
 
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Более чем в двадцати автобусах не было страховки ГО перед пассажирами или заверенной перевозчиком копии.
 
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