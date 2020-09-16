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МИД Литвы упростит процедуру выдачи виз гражданам Беларуси

16.09.2020 14:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 21 сентября в Литве к белорусам будут предъявляться такие же условия выдачи национальных виз, как к гражданам Австралии, Японии, Соединенного Королевства, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Граждане Беларуси смогут получать национальную визу на полгода, представляя минимальный пакет документов и доказательство своей финансовой обеспеченности – средства на три месяца, либо обязательство юридического лица по обеспечению таких средств.

Глава МИД Линас Линкявичюс сказал, что литовская дипломатическая служба способна обеспечить слаженный и быстрый процесс выдачи виз без создания бюрократических и административных препятствий, сообщает Delfi.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене утверждает, что для ускорения процедур выдачи виз Департамент миграции начнет рассматривать прошения высококвалифицированных специалистов еще до их прибытия в Литву.

"В данный момент самое важное - обеспечить слаженный процесс реализации процедур", – сказала Р. Тамашунене.

Предполагается, что упрощенный визовый режим будет действовать до 21 марта 2021 года.

 
 
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С 21 сентября в Литве к белорусам будут предъявляться такие же условия выдачи национальных виз, как к гражданам Австралии, Японии, Соединенного Королевства, США,...
 
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