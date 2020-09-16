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МВД: Нет ни одного факта изнасилования со стороны сотрудников милиции

16.09.2020 14:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Следственном комитете Беларуси находится более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны правоохранителей во время протестных акций, но нет ни одного про изнасилования.

"Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции", - заявил первый замминистра внутрених дел Геннадий Казакевич на пресс-конференции.

Он утверждает, что не было и заявлений по таким фактам.

По его словам, информация о том, что имели место факты изнасилований "является фейком". "Изнасиловать в автозаке нельзя", - сказал Казакевич.

В свою очередь, начальник ГУ собственной безопасности МВД полковник милиции Андрей Паршин, сообщил, что в настоящее время возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, которые выступили с угрозами в отрешении сотрудников ОВД, пишет Белорусский партизан.

21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. "36 граждан привлечены к административной ответственности", - сказал Паршин.

 
 
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В Следственном комитете Беларуси находится более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны правоохранителей во время протестных акций, но нет ни...
 
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