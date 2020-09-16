Журналист Щурко переведен из ЦИП на Окрестина в СИЗО в Жодино

Напомним, Щурко был задержан в понедельник, 14 сентября, и осужден на 15 суток по части 1 статьи 23.34 КОАП РБ: «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления».