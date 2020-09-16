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Пир во время чумы? Гомельское ПО «Белоруснефть» закупает в России флаги на полмиллиона рублей

16.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Золотовалютные резервы Беларуси только за август снизились на 1,4 млрд. долл. Александр Лукашенко на поддержание штанов экономики выпросил у России 1,5 млрд. долл. кредита. И в это трудное для страны время Гомельское государственное производственное объединение «Белоруснефть» остро нуждается... в рекламных флагах. Информация об этом сегодня появилась на сайте «Госзакупок».





«Сильные Новости» ознакомились с опубликованными приглашением к участию в закупке и проектом контракта и впечатлились масштабом.

На приобретение рекламных флагов госпредприятие готово потратить более полумиллиона белорусских рублей, а точнее — 508 005 руб., что на сегодня по курсу Нацбанка соответствует 195 838,4 долл. США. В описании предмета закупки сообщается, что речь идет о приобретении более 15 тыс. флагов, из них 10086  — с символикой «Белоруснефти» и 5028 с символикой концерна «Белнефтехим». В графе «источник финансирования» указано — «собственные средства». Видимо, этих средств в кассе госпредприятия столько, что и девать некуда. Впрочем, хозяин — барин.

Согласно техническому заданию, флаги должны быть изготовлены из полиэфирной ткани размером 100 см на 300 см «в соответствии с утвержденным каталогом фирменного стиля и стандартов для комплектации АЗС, складов нефтепродуктов, других строящихся и реконструируемых объектов организаций входящих в состав ПО «Белоруснефть». «Товар должен обладать такими качествами, как высокая светостойкость, прочность ткани и окраски к воздействию внешних факторов окружающей среды: дождю, снегу, ветру, ультрафиолетовому излучению», — отмечается в требованиях.

Предложения от потенциальных участников закупки принимаются до 5 октября. Победитель должен поставить флаги в три этапа: до конца текущего года 30%, во втором и четвертом кварталах 2021 года — 40% и 30% соответственно.

Очевидно, что закупка рекламных флагов не с бухты барахты осуществляется, а исключительно в плановом порядке. Серьезное предприятие даже в мелочах просто обязано поддерживать свой имидж. И в то же время неприятный осадок от предстоящей сделки на фоне проблем в экономике остается. Настораживает, а точнее — обескураживает, и одна строка в проекте контракта. По условиям «Белоруснефти», «товар производится и отгружается из Российской Федерации». При том, что конкурс открытый. Но, видимо, не для всех.
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси только за август снизились на 1,4 млрд. долл. Александр Лукашенко на поддержание штанов экономики выпросил у России 1,5 млрд. долл....
 
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