Пир во время чумы? Гомельское ПО «Белоруснефть» закупает в России флаги на полмиллиона рублей

















«Сильные Новости» ознакомились с опубликованными приглашением к участию в закупке и проектом контракта и впечатлились масштабом. ознакомились с опубликованными приглашением к участию в закупке и проектом контракта и впечатлились масштабом.





На приобретение рекламных флагов госпредприятие готово потратить более полумиллиона белорусских рублей, а точнее — 508 005 руб., что на сегодня по курсу Нацбанка соответствует 195 838,4 долл. США. В описании предмета закупки сообщается, что речь идет о приобретении более 15 тыс. флагов, из них 10086 — с символикой «Белоруснефти» и 5028 с символикой концерна «Белнефтехим». В графе «источник финансирования» указано — «собственные средства». Видимо, этих средств в кассе госпредприятия столько, что и девать некуда. Впрочем, хозяин — барин.





Согласно техническому заданию, флаги должны быть изготовлены из полиэфирной ткани размером 100 см на 300 см «в соответствии с утвержденным каталогом фирменного стиля и стандартов для комплектации АЗС, складов нефтепродуктов, других строящихся и реконструируемых объектов организаций входящих в состав ПО «Белоруснефть». «Товар должен обладать такими качествами, как высокая светостойкость, прочность ткани и окраски к воздействию внешних факторов окружающей среды: дождю, снегу, ветру, ультрафиолетовому излучению», — отмечается в требованиях.





Предложения от потенциальных участников закупки принимаются до 5 октября. Победитель должен поставить флаги в три этапа: до конца текущего года 30%, во втором и четвертом кварталах 2021 года — 40% и 30% соответственно.





Очевидно, что закупка рекламных флагов не с бухты барахты осуществляется, а исключительно в плановом порядке. Серьезное предприятие даже в мелочах просто обязано поддерживать свой имидж. И в то же время неприятный осадок от предстоящей сделки на фоне проблем в экономике остается. Настораживает, а точнее — обескураживает, и одна строка в проекте контракта. По условиям «Белоруснефти», «товар производится и отгружается из Российской Федерации». При том, что конкурс открытый. Но, видимо, не для всех.