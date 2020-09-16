Союзное сотрудничество: Россия и Беларусь ведут подготовку к форуму регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Седьмой форум регионов Беларуси и России пройдет 28 и 29 сентября. Из-за пандемии в первый день будут только онлайн-конференции. А во второй состоятся уже реальные встречи в Минске и Минской области. Участие в них примут около 250 человек: это парламентарии, губернаторы, руководители министерств и различных предприятий. Планируется, что во время форума будут подписаны несколько десятков контрактов между белорусской и российской сторонами.

«Нами подготовлено порядка 70 соглашений и контрактов. Часть из них будет подписана на полях форума, часть – в другом формате. Но мы планируем на полях форума заключить контакты на сумму 750 миллионов долларов. Это немного выше уровня прошлого форума регионов», – сообщил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко. Молодежный форум регионов Беларуси и России пройдет в Минске 25 сентября.