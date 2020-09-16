Очень дорогой специалист. Уборка в доме под Минском обошлась в 73 тысячи рублей

Источник материала: Onliner

В какой-то момент 49-летняя жительница поселка Солнечный заметила, что из ее дома постепенно пропадают ювелирные изделия. Женщина обратилась в милицию. Позже стало понятно, что ущерб оказался довольно серьезным: из дома пропало имущество на сумму более 73 тыс. рублей. Подробности сообщает Следственный комитет.

Украшения пропадали с марта по июль этого года. В эти месяцы в доме работала 32-летняя уборщица из Минска. Она была задержана, а после допросов созналась: минчанка потихоньку выносила драгоценности и через третьих лиц сдавала их в ломбарды.

Сейчас по факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.