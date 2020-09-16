Итог трех лет выпуска Mitsubishi Fuso eCanter: все континенты, но цифры не впечатляют

Источник материала: Onliner Mitsubishi Fuso eCanter — самый массовый электротрак мира. Исполнилось три года с момента начала его официальных продаж. Эти машины уже побывали на всех континентах (кроме Антарктиды), но общие цифры не выглядят особо впечатляющими.

Грузовое подразделение Mitsubishi Fuso, если кто не знает, входит в состав Daimler Trucks. То есть Mitsubishi Fuso — сводный брат Mercedes-Benz. Электротраки Mercedes-Benz существуют уже несколько лет, но пока они находятся на стадии тестовой эксплуатации и купить их не получится. А электрический Mitsubishi Fuso eCanter — товар, который можно приобрести. С 2017 года eCanter доступен для заказа. В компании Daimler Trucks подвели некоторые итоги.

Немцы особо подчеркивают, что Mitsubishi Fuso eCanter побывал на всех континентах и во многих странах, включая островные. Например, это фото сделано в Тайбэе, столице Тайваня.





А этот преисполненный постобработки снимок сделан в одном из национальных парков Южной Африки. Гепард настоящий. Понятно, что хотели изобразить привязку к национальному колориту, но все равно городской среднетоннажный грузовик наименее естественно смотрится посреди африканской саванны. В реальности в ЮАР eCanter проходил испытания у местной логистической компании InBev в Йоханнесбурге.





А это, несмотря на вполне европейские пейзажи, столица Индонезии Джакарта, где тоже бывал eCanter. Кроме того, презентации для потенциальных клиентов проводили в Индии, Австралии, Новой Зеландии.





В реальности же не рекламные, а клиентские машины работают пока только в Японии, США и некоторых странах Европы. А всего за три года реализовано… 170 грузовиков. И с такими показателями это действительно самый массовый серийный электротрак мира. Конечно, ни для Mitsubishi Fuso, ни для Daimler Trucks это вообще не цифры. До широкого распространения электрогрузовиков пока далеко везде в мире. Однако в Daimler Trucks уверены, что почему-то «точно» к 2039 году все производимые концерном новые грузовики будут СО 2 -нейтральными.