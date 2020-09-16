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Итог трех лет выпуска Mitsubishi Fuso eCanter: все континенты, но цифры не впечатляют

16.09.2020 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Mitsubishi Fuso eCanter — самый массовый электротрак мира. Исполнилось три года с момента начала его официальных продаж. Эти машины уже побывали на всех континентах (кроме Антарктиды), но общие цифры не выглядят особо впечатляющими.

Грузовое подразделение Mitsubishi Fuso, если кто не знает, входит в состав Daimler Trucks. То есть Mitsubishi Fuso — сводный брат Mercedes-Benz. Электротраки Mercedes-Benz существуют уже несколько лет, но пока они находятся на стадии тестовой эксплуатации и купить их не получится. А электрический Mitsubishi Fuso eCanter — товар, который можно приобрести. С 2017 года eCanter доступен для заказа. В компании Daimler Trucks подвели некоторые итоги.

Немцы особо подчеркивают, что Mitsubishi Fuso eCanter побывал на всех континентах и во многих странах, включая островные. Например, это фото сделано в Тайбэе, столице Тайваня.

Итог трех лет выпуска Mitsubishi Fuso eCanter: все континенты, но цифры не впечатляют

А этот преисполненный постобработки снимок сделан в одном из национальных парков Южной Африки. Гепард настоящий. Понятно, что хотели изобразить привязку к национальному колориту, но все равно городской среднетоннажный грузовик наименее естественно смотрится посреди африканской саванны. В реальности в ЮАР eCanter проходил испытания у местной логистической компании InBev в Йоханнесбурге.

Итог трех лет выпуска Mitsubishi Fuso eCanter: все континенты, но цифры не впечатляют

А это, несмотря на вполне европейские пейзажи, столица Индонезии Джакарта, где тоже бывал eCanter. Кроме того, презентации для потенциальных клиентов проводили в Индии, Австралии, Новой Зеландии.

Итог трех лет выпуска Mitsubishi Fuso eCanter: все континенты, но цифры не впечатляют

В реальности же не рекламные, а клиентские машины работают пока только в Японии, США и некоторых странах Европы. А всего за три года реализовано… 170 грузовиков. И с такими показателями это действительно самый массовый серийный электротрак мира. Конечно, ни для Mitsubishi Fuso, ни для Daimler Trucks это вообще не цифры. До широкого распространения электрогрузовиков пока далеко везде в мире. Однако в Daimler Trucks уверены, что почему-то «точно» к 2039 году все производимые концерном новые грузовики будут СО2-нейтральными.

Mitsubishi Pajero IV 3.0i-V6 AWD, 2007 г.в., 252 785 км
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28 487 р.
10 999$ / 9255€
Mitsubishi Pajero II, 1992 г.в., 319 000 км
черный, внедорожник, дизель 2.5 л, механическая, полный привод
12 947 р.
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6890$ / 5798€
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Mitsubishi Fuso eCanter — самый массовый электротрак мира. Исполнилось три года с момента начала его официальных продаж. Эти машины уже побывали на всех континентах (кроме...
 
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