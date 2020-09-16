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Стартовала презентация нового сезона шоу "Ты супер!" – трансляция

16.09.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Организаторы обещают, что во время онлайн-презентации удастся увидеть новые подробности шоу: знатоки расскажут о создании проекта, судьбе участников прошлых сезонов и не только.

© Sputnik Виталий Белоусов
Мария Хархаль о "Ты супер!": чувствую себя увереннее, чем в прошлый раз

В составе звездного жюри – Игорь Крутой, Ёлка, Алексей Воробьёв и Диана Арбенина. Подробнее о новом сезоне будут говорить также генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и не только.

Благодаря международному конкурсу сотни талантливых детей уже смогли заявить о себе миру. В новом сезоне в проекте примут участие 58 конкурсантов 7-18 лет из девяти стран мира.

Беларусь представит Мария Хархаль из Бобруйска. Девушка участвует в конкурсе второй год подряд, она рассказывала Sputnik, как изменилась ее жизнь после конкурса в 2019 году.

Проект "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

 
 
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