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С 21 сентября Литва временно упростит для белорусов процедуру выдачи национальных виз

16.09.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 21 сентября Литва временно упростит процедуру выдачи национальных виз для граждан Беларуси, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Белорусы смогут получить литовскую визу сроком на полгода при предъявлении минимального пакета документов и подтверждении своих финансовых возможностей — наличия средств на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.

«Вступившие в силу изменения существенно упростят процедуры переселения работников и их семей, — говорится в сообщении. — Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. В то же время этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси».

Для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс отметил, что литовская дипломатическая служба способна обеспечить плавный и быстрый процесс выдачи виз, не создавая бюрократических и административных препятствий.

В свою очередь министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила: «Наша цель — ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное — обеспечить беспрепятственное выполнение процедур».

Ожидается, что это упрощение визового режима продлится до 21 марта 2021 года.

 
 
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С 21 сентября Литва временно упростит процедуру выдачи национальных виз для граждан Беларуси, сообщает пресс-служба МИД Литвы.
 
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