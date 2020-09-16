Глава Еврокомиссии: народ Беларуси — не фигура на чьей-то шахматной доске

Евросоюз — на стороне народа Беларуси, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 16 сентября в Европарламенте.



Фото из микроблога Урсулы фон дер Ляйен

«Выборы, из-за которых люди вышли на улицу, не были ни честными, ни свободными. А жесткий ответ властей на это — постыден», — сказала она (видеотрансляция выступления велась на сайте Европарламента).

Фон дер Ляйен подчеркнула, что народ Беларуси «должен получить право самостоятельно выбирать свое будущее для себя». «Он — не фигура на чьей-то шахматной доске», — отметила глава Еврокомиссии.

Она также заявила, что в ЕС восхищены мужеством и храбростью белорусов, которые выходят на мирные акции протеста.