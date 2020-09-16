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Глава Еврокомиссии: народ Беларуси — не фигура на чьей-то шахматной доске

16.09.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз — на стороне народа Беларуси, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 16 сентября в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии: народ Беларуси — не фигура на чьей-то шахматной доске
Фото из микроблога Урсулы фон дер Ляйен

«Выборы, из-за которых люди вышли на улицу, не были ни честными, ни свободными. А жесткий ответ властей на это — постыден», — сказала она (видеотрансляция выступления велась на сайте Европарламента).

Фон дер Ляйен подчеркнула, что народ Беларуси «должен получить право самостоятельно выбирать свое будущее для себя». «Он — не фигура на чьей-то шахматной доске», — отметила глава Еврокомиссии.

Она также заявила, что в ЕС восхищены мужеством и храбростью белорусов, которые выходят на мирные акции протеста.

Накануне в Европейском парламенте прошло обсуждение ситуации в Беларуси. Выступая перед евродепутатами, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Ситуация в Беларуси для нас ясна. Мы считаем выборы, которые прошли 9 августа, сфальсифицированными. Лукашенко для нас не является легитимным президентом Беларуси».

 
 
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Евросоюз — на стороне народа Беларуси, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 16 сентября в Европарламенте.
 
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