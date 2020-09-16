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21 год назад были похищены Виктор Гончар и Анатолий Красовский
Источник материала: Навiны
Вечером 16 сентября 1999 года бесследно исчезли оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.
Друзья вечером приехали в баню, расположенную в Минске на улице Фабричной, 20. Последний раз их видели примерно в 22:35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому «Джип-Чероки».
Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что они были насильственно похищены неизвестными лицами.
В конце прошлого года DW
Бывший глава внутренних войск Юрий Сиваков
Александр Лукашенко
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Вечером 16 сентября 1999 года бесследно исчезли оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.
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