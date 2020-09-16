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21 год назад были похищены Виктор Гончар и Анатолий Красовский

16.09.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 16 сентября 1999 года бесследно исчезли оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

21 год назад были похищены Виктор Гончар и Анатолий Красовский

Друзья вечером приехали в баню, расположенную в Минске на улице Фабричной, 20. Последний раз их видели примерно в 22:35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому «Джип-Чероки».

Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что они были насильственно похищены неизвестными лицами.

В конце прошлого года DW опубликовала сенсационные свидетельства Юрия Гаравского, который называет себя бывшим бойцом СОБРа. Он рассказал, что непосредственно участвовал в похищении и присутствовал при казнях и захоронении тел.

Бывший глава внутренних войск Юрий Сиваков назвал ложью слова 41-летнего спецназовца Юрия Гаравского, 

Александр Лукашенко назвал провокацией публикацию Deutsche Welle об убийствах его политических противников.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 16 сентября 1999 года бесследно исчезли оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.
 
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