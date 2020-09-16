Литва упрощает выдачу виз белорусам: они будут даваться на полгода и в ускоренном темпе

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По информации МИД, с 21 сентября в Литве к белорусам будут предъявляться такие же условия выдачи национальных виз, как к гражданам Австралии, Японии, Соединенного Королевства, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.



Также белорусы должны будут представить доказательство своей финансовой обеспеченности – средства на три месяца, либо обязательство юридического лица по обеспечению таких средств.