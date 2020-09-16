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Литва упрощает выдачу виз белорусам: они будут даваться на полгода и в ускоренном темпе

16.09.2020 14:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По информации МИД, с 21 сентября в Литве к белорусам будут предъявляться такие же условия выдачи национальных виз, как к гражданам Австралии, Японии, Соединенного Королевства, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Также белорусы должны будут представить доказательство своей финансовой обеспеченности – средства на три месяца, либо обязательство юридического лица по обеспечению таких средств.

 
 
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Министерство иностранных дел Литвы упростит выдачу виз белорусским гражданам, они будут выдаваться на полгода и при оформлении потребуется минимальный пакет...
 
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