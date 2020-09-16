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В Беларусь прибыла военная делегация во главе с Шойгу
16.09.2020 14:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Российская военная делегация 16 сентября прибыла в белорусскую столицу с рабочим визитом.
Военную делегацию из РФ возглавляет министр обороны этой страны Сергей Шойгу.
Белорусская и российская стороны обсудят вопросы военного сотрудничества двух государств. Других подробностей встречи не приводится.
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Российская военная делегация 16 сентября прибыла в белорусскую столицу с рабочим визитом.
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