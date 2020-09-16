Кто и зачем продает бело-красно-белые десерты, суши и напитки? Узнали

Источник материала: Tut.by

Наверняка за последнее время вам на глаза не раз попадались еда и напитки белых и красных цветов: эклеры, суши, пиццы, шаурма, коктейли. AFISHA.TUT.BY связалась с владельцами некоторых столичных заведений, где готовят такие блюда — в знак солидарности или совершенно случайно. У тех, кто согласился поговорить, мы спросили, откуда такая идея и не боятся ли они за свой бизнес.

«Инстинкт самосохранения никто не отменял, но мы не можем оставаться в стороне»



Фото: instagram.com/matte.minsk

Сразу же после выборов в меню столичного суши-бара «Матте» (Победителей, 141) появился новый сет, который так и называется — «БЧБ». В него входят роллы с тунцом, креветкой, лососем и сливочным сыром. Владелец заведения Дмитрий рассказал TUT.BY, что придумал этот сет вместе с коллегой, которая занимается рекламой суши-бара.

Собеседник уточняет, что сам был наблюдателем на выборах и видел нарушения. К тому же, говорит он, вечером 10 августа одну из сотрудниц «Матте» задержали возле дома, когда она возвращалась с работы: два дня она провела на Окрестина. Поэтому ситуация зацепила команду суши-бара изнутри.

— Мы идем в ногу со временем и хотим поддержать народ, его стремление к демократии. Сегодня [бело-красно-белый флаг] — это символ свободной страны.

Суши-бар заработал только в феврале этого года. Дмитрий отмечает, что открылся он совсем не вовремя, но, несмотря на это, в Instagram заведения достаточно быстро набрались пять тысяч подписчиков. И буквально на следующий день после того, как у «Матте» появился сет «БЧБ», от профиля отписались порядка 250 подписчиков.

— Но те, кто увидел в нас «своих», сразу начали распространять информацию, и у нас увеличилось количество заказов. Даже несмотря на то, что сейчас людям совсем не до еды.

Бело-красно-белый сет владелец называет одной из самых популярных позиций в меню. Сейчас он продается практически по себестоимости (19.90 рублей), хотя, по его словам, заведение так и не успело выйти к точке безубыточности. Дмитрий объясняет, что это один из способов, как компания может поддержать белорусов:

— Хотим быть полезными и общаться с народом, показывать свою позицию — а она у нас максимально активная. Мы пытались готовить еду и возить на Окрестина, но наш формат не очень подходит для такой ситуации, пострадавшим, скорее, белорусская кухня нужна.

Говоря о возможных последствиях, Дмитрий признается: в любом случае все боятся.

— Инстинкт самосохранения никто не отменял, но мы не можем оставаться в стороне. Очень надеюсь, что, если со мной что-то случится, команда удержит позиции, продолжит кормить минчан и развиваться.

«Нигде не прописано, что белые и красные цвета запрещены»



Фото предоставлено заведением

Бело-красно-белую пиццу продают в ресторане «Итальяно» на Октябрьской, 19. Управляющая Анна уточняет, что по задумке авторов у блюда не было политического подтекста:

— Мы назвали пиццу Bianco&Rossi: исходили из сочетания двух ингредиентов — бураты и мяса. Когда фотографировали блюдо и выкладывали снимки в Сеть, то не задумывались о БЧБ-флаге. Сходство заметили непосредственно комментаторы и гости, и мы поняли, что пицца действительно напоминает флаг.

— А красно-зеленой пиццы у вас случаем нет?

— Нет, была только в виде итальянского флага — у нас все-таки итальянская кухня.

Стоит бело-красно-белая пицца 21,90 рубля, в обеденное время действует скидка 30%. Анна признается: ту наценку, которая должна быть, тут не делают. Демократичной ценой сотрудники решили проявить солидарность, раз уж пицца стала интернет-хитом. Реакция посетителей на новинку в основном положительная: многие фотографируют блюдо, выкладывают в социальных сетях. Но есть и те, кто высказывается против и видит в этом политику. В заведении с этим не согласны.

Спрашиваем: не боятся ли в «Итальяно», что будут какие-то последствия. Анна отвечает: нигде не прописано, что белые и красные цвета что-то символизируют, они не запрещены.

— В Беларуси есть дорожные знаки таких цветов, люди носят бело-красную одежду. И у нас так получилось: мы просто решили сделать вкусную пиццу с определенными ингредиентами.

При этом в «Итальяно» все-таки столкнулись с неприятностями. Анна продолжает:

— Пишут, что нашего повара посадили из-за пиццы, но это не так. Его действительно задержали на 15 суток, он отбывает наказание в Жодино. Его посадили просто за то, что в одном из Telegram-каналов он якобы призывал людей на массовые мероприятия. Насколько я знаю, его родные обжалуют решение суда, потому что человека посадили ни за что: его имя просто совпало с именем кого-то другого.

Девушка надеется, что все будет хорошо. А еще отмечает, что в ресторане выступают «за поддержку народа и солидарность с ним»:

— Мы не делим народ по политическим взглядам, к нам приходят за вкусной едой. Если вдруг на нашей улице будут какие-то беспорядки, мы всегда поможем людям. Когда были забастовки, наш ресторан развозил воду и горячую еду, но мы нигде это не афишировали.

«Если десерт не пойдет, мы не будем продавать его, только потому что он таких цветов»



Фото: instagram.com/inclusive_barista

В столичной кофейне «Инклюзивный бариста» на Романовской слободе, 8, где работают люди с инвалидностью, появился новый десерт в популярных цветах. Это «Красный бархат», внутри — вишня, амаретто и крем-чиз. Владелец кофейни Александр Авдевич напомнил , что в начале сентября в заведении стали угощать гостей бесплатным кофе.

— Мы рассчитывали, что от этого будем нести убытки: в остатках было килограммов 10 кофе, а клиентов стало в два-три раза больше. Но половина из них приходили не ради бесплатного кофе, а чтобы, условно говоря, взять стакан воды и заплатить 5 рублей — в знак солидарности.

Это сработало в сторону роста продаж. Саша признается, что давно хотел купить холодильную витрину, которая стоит порядка тысячи рублей: за три дня активных продаж он смог это позволить.

— Тогда у меня возникло желание чем-то заполнять холодильник. В Instagram девушки из Лиды я заметил трайфлы, спросил у нее, сможет ли она сделать их в красно-белых цветах. На следующий день пирожные были в нашей кофейне.

Саша говорит, что гости, которые «в теме», обращают внимание на новый десерт, им нравится. Но парень не думает, что лакомство будет пользоваться сверхпопулярностью. По мнению владельца, 7 рублей — все-таки высокая цена для кофейни. Но объективная: это десерт ручной работы, у него большая граммовка.

В данный момент кофейня заказала вторую партию таких трайфлов.

— Все-таки мы бизнес, пусть и социальный. Если десерт не пойдет, мы не будем продавать его «вопреки», только потому что он таких цветов. Абсолютно нет. Частично это коммерция, частично — позиция.

«Это была общая идея не только нашего бара, но и всего белорусского народа»



Фото: instagram.com/bankibutylki

Около двух недель назад в коктейльном баре «Банки-бутылки» на Интернациональной, 25а, начали продавать бело-красно-белые шоты. В заведении нам рассказали, как и почему появился этот сет:

— Это была общая идея не только нашего бара, но, пожалуй, и всего белорусского народа, разве вам так не кажется? На самом деле творческий процесс в создании любого напитка — общие усилия нашей команды, этот сет не исключение. Такой закономерный ответ на происходящие вокруг события.

Сотрудники бара делятся, что еще ни разу не столкнулись с негативной реакцией на такую идею: в основном гости поддерживают, интересуются, пробуют. Красные шоты приготовлены на основе каркаде, белые — с бузиной и персиком. Сет из шести шотов стоит 20 рублей. Часть средств от продажи перечисляется в помощь пострадавшим от последних событий.

На вопрос, не боятся ли в заведении последствий, команда отвечает встречным вопросом: «А вы не боитесь?».

А вот какие еще БЧБ-блюда можно найти в барах и кафе Минска (листайте вправо, если читаете материал с компьютера).



«Кейксбай». Фото: instagram.com/cakesby_nb

«Алкоголи». Фото: instagram.com/kirilife_com

«Пересмешник». Фото: instagram.com/peresmeshnik_minsk

Hookah Place Winners. Фото: koko.by

Shawarma Еxpress. Фото: vk.com/shawarmaexpress

«Ролл Брос». Фото: rollbros.by

Блюд и напитков с красно-зеленой символикой мы в столичных заведениях не нашли. Если вы их видели, пожалуйста, напишите на ulyana.budik@tutby.com.

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