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«Никто не несет ответственности за убийства и избиения». Фанаты «Шахтера» выступили с заявлением

16.09.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фанаты солигорского «Шахтера» выступили с заявлением, в котором указали, что прекращают активную поддержку команды на стадионах.


Фото: Ultras Shakhter

«Мы, представители фан-движения ФК „Шахтер“, обеспокоены ситуацией в стране, когда никто не несет ответственности за убийства и избиения. Когда суды плюют на конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу.

В сложившейся ситуации мы не можем представить себе какую-то агрессию по отношению к фанатам других клубов и объявляем нейтралитет всем фан-движениям нашей страны для стабилизации ситуации. Мы соперники, но не враги!

Также мы прекращаем активную поддержку команды на стадионах нашей страны. Но, ребята, знайте: мы всегда рядом с вами! Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении ультрас «Шахтера».

 
 
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Фанаты солигорского «Шахтера» выступили с заявлением, в котором указали, что прекращают активную поддержку команды на стадионах.
 
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