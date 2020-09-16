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Глава Еврокомиссии предложила ввести в ЕС минимальную зарплату

16.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государства Европейского союза (ЕС) получат в скором времени предложения от Еврокомиссии (ЕК) по фиксации уровня минимальной заработной платы.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с первой программной речью о ситуации в ЕС, сообщает Reuters.

«Комиссия представит предложения для поддержки государств-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все должны иметь возможность получать минимальную зарплату», — сказала фон дер Ляйен.

Минимальная заработная плата в странах ЕС в июле 2020 года колебалась от €312 в месяц в Болгарии до €2142 в месяц в Люксембурге.

Обещание добиваться гарантированной минимальной заработной платы на всей территории Евросоюза фон дер Ляйен давала еще в 2019 году, когда она была номинирована на пост главы Еврокомиссии. Как писал Reuters, такими мерами она хотела склонить на свою сторону «социалистических и либеральных парламентариев».

Кроме того, фон дер Ляйен обещала, что поддержит сокращение выбросов углекислого газа в ЕС до 55% к 2030 году и будет бороться за введение налога на углеродный след. В ее программе также значились пересмотр миграционного законодательства и контроль за соблюдением верховенства права в государствах ЕС, передает РБК.

ЕС готовится ввести трансграничный углеродный налог для товаров с высоким углеродным следом. Пока его параметры не ясны. По данным KPMG, Европа — самый крупный регион сбыта российских товаров, на нее приходится 46% экспорта. Налог может обойтись российским производителям в сумму от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года (в оптимистичном сценарии налог вводится с 2028 года, в пессимистичном — с 2022 года). В лучшем сценарии больше других отраслей пострадают поставщики газа, никеля и меди: выбросы углерода при производстве их продукции превышают европейский бенчмарк в два-три раза.

 
 
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Государства Европейского союза (ЕС) получат в скором времени предложения от Еврокомиссии (ЕК) по фиксации уровня минимальной заработной платы.
 
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