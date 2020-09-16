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Госдума приняла закон, позволяющий РФ выдать госкредит Беларуси в упрощенном порядке

16.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые позволяют правительству РФ в текущем году выдавать государственные кредиты иностранным государствам без внесения изменений в соответствующую программу, также кредиты могут быть выданы сверх утвержденного на текущий год лимита.

Поправки были внесены в начале недели правительством и депутатами, передает Интерфакс.

Согласно принятому закону, кабинет министров вправе принимать решения о предоставлении в 2020 году государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, как за счет ассигнований, установленных в указанной программе, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

Ранее Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Беларуси госкредит в размере $1,5 млрд.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный - $1,5 млрд", - сказал Путин, открывая встречу с Лукашенко.

"И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - отметил он.

 
 
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Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые позволяют правительству РФ в текущем году выдавать государственные...
 
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