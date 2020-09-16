



Ион Николаеску принадлежал солигорскому "Шахтеру", а за "Витебск" выступал на правах аренды.





Контракт с "ДАК 1904" подписан до лета 2023 года. Клуб из Дунайска-Стреды играет в высшем дивизионе страны и в настоящее время является участником Лиги Европы.





Отметим, что в нынешнем чемпионате Беларуси до своего ухода из "Витебска" Николаеску был лучшим бомбардиром клуба, забив в 18 матчах 9 мячей.