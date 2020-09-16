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Лучший бомбардир "Витебска" уехал в Словакию
Источник материала: Партизан
Молдавский нападающий Ион Николаеску, игравший в нынешнем сезоне за "Витебск", перешел в словацкий клуб "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда.
Ион Николаеску принадлежал солигорскому "Шахтеру", а за "Витебск" выступал на правах аренды.
Контракт с "ДАК 1904" подписан до лета 2023 года. Клуб из Дунайска-Стреды играет в высшем дивизионе страны и в настоящее время является участником Лиги Европы.
Отметим, что в нынешнем чемпионате Беларуси до своего ухода из "Витебска" Николаеску был лучшим бомбардиром клуба, забив в 18 матчах 9 мячей.
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Молдавский нападающий Ион Николаеску, игравший в нынешнем сезоне за "Витебск", перешел в словацкий клуб "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда.
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