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Лучший бомбардир "Витебска" уехал в Словакию

16.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молдавский нападающий Ион Николаеску, игравший в нынешнем сезоне за "Витебск", перешел в словацкий клуб "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда.


Ион Николаеску принадлежал солигорскому "Шахтеру", а за "Витебск" выступал на правах аренды.

Контракт с "ДАК 1904" подписан до лета 2023 года. Клуб из Дунайска-Стреды играет в высшем дивизионе страны и в настоящее время является участником Лиги Европы.

Отметим, что в нынешнем чемпионате Беларуси до своего ухода из "Витебска" Николаеску был лучшим бомбардиром клуба, забив в 18 матчах 9 мячей.
 
Теги: Витебск
 
 
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Молдавский нападающий Ион Николаеску, игравший в нынешнем сезоне за "Витебск", перешел в словацкий клуб "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда.
 
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