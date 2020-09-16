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Сумма чистой прибыли белорусских предприятий рухнула на 64% за 7 месяцев

16.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские предприятия за январь — июль увеличили объем полученной выручки на 2,7%, до 139,7 млрд рублей.

При этом их прибыль до налогообложения сократилась на 56%, до 4,4 млрд, а чистая прибыль — на 64%, до 3,016 млрд рублей.

Количество убыточных предприятий в экономике выросло на 28%, до 1 285 субъектов. Это значит, что доля убыточных компаний в экономике за год выросла до 19%, с 15% на 1 августа 2019 года.
 
 
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Белорусские предприятия за январь — июль увеличили объем полученной выручки на 2,7%, до 139,7 млрд рублей.
 
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